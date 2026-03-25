Tramp oštro prema Teheranu 'Slobodno krstarimo vašim nebom, ali čekamo dogovor'

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, uputio je do sada najoštrije upozorenje iranskom rukovodstvu, naglašavajući apsolutnu američku vazdušnu nadmoć dok se elitne trupe pripremaju za potencijalnu kopnenu operaciju velikih razmera.

U svom poslednjem obraćanju, Tramp je odbacio medijske spekulacije o teškim borbama, tvrdeći da se američke snage slobodno kreću iznad Teherana i da imaju moć da deluju po sopstvenoj volji. On je otkrio da je vojska danas bila u poziciji da uništi ogromnu električnu centralu, ali da je napad obustavljen isključivo zato što su pregovori u toku.

Predsednik Tramp je izrazio uverenje da će Iran na kraju pristati na sporazum, napominjući da je novo iransko rukovodstvo već poslalo „značajan poklon“ koji mu je signalizirao da se proces odvija u pravom smeru. Ipak, on je ostao neumoljiv po pitanju nuklearnih ambicija Irana, poručivši da ta zemlja nikada neće posedovati atomsko oružje. Ovu poruku je potvrdio i ministar za rat SAD, čiji je čelnik dao provokativnu izjavu da se vojska smatra sastavnim delom pregovaračkog procesa, naglašavajući da se trenutni pregovori sa Teheranom vode direktno „bombama“. Ovo je druga po redu izjava Pita Hegseta koji je ranije rukovodstvo irana poredio sa "pacovima".

Istovremeno, situacija na terenu ukazuje na dramatičnu eskalaciju vojnog prisustva. Elitne jedinice američke kopnene vojske i mornarice, uključujući Rendžere, specijalne operativne snage (SOF), marince (MARSOC) i legendarnu 82. vazdušno-desantnu diviziju, već su raspoređene u regionu Bliskog istoka u poslednjih nekoliko dana. Očekuje se da će i 101. vazdušno-desantna divizija ubrzo biti angažovana u operaciji čiji je verovatni cilj zauzimanje strateškog ostrva Harg i uspostavljanje potpune kontrole nad Ormuskim moreuzom, uključujući luku Bandar Abas i ključna iranska ostrva.

Dok administracija balansira između pretnji i diplomatije, čuju se i glasovi koji pozivaju na beskompromisno rešenje. Džon Bolton je javno upozorio Belu kuću da bi ostavljanje „ranjene zveri“ u Teheranu u životu bila kobna greška. On tvrdi da će bilo kakvi ostaci sadašnjeg režima iskoristiti priliku da obnove nuklearni program i terorističku mrežu, te da je samo pitanje vremena kada će ponovo postati pretnja ako se sistem ne demontira u potpunosti. Svet sa neizvesnošću prati da li će Trampov pritisak rezultirati novim sporazumom ili totalnim vojnim sukobom u srcu Persijskog zaliva.