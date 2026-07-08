VUČIĆ SA PREDSTAVNICIMA NALED-A I ETNO MREŽE: Predsednik otkrio detalje sastanka

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predstavnicima Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Etno mreže i izjavio da su imali sadržajan razgovor o konkretnim koracima za unapređenje efikasnosti države i kvaliteta usluga za građane i privredu, kao i o promociji nacionalnih vrednosti.

"Koristan i sadržajan sastanak sa predstavnicima NALED-a i Etno mreže o konkretnim koracima za unapređenje efikasnosti države i kvaliteta usluga koje pružamo našim građanima i privredi, kao i o promociji nacionalnih vrednosti", objavio je Vučić na instagramu.



Kako je naveo, razmenili su mišljenja o nastavku saradnje sa Vladom Srbije, gradovima i opštinama na sprovođenju reformi državnih sistema, uz uverenje da upravo kroz partnerstvo sa NALED-om možemo da ostvarimo moderniju, efikasniju i odgovorniju javnu upravu.

"Posebnu pažnju posvetili smo unapređenju koordinacije između državnih institucija i NALED-a na programima koji će doprineti uređenju imovinsko-pravnih odnosa, stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta i bržem razvoju lokalnih samouprava. Razgovarali smo i o unapređenju saradnje u oblastima zaštite životne sredine, zdravstva i prehrambene industrije", naveo je Vučić.

"Sa predstavnicima Etno mreže razgovarao sam o očuvanju i promociji naše kulturne baštine, tradicionalnih zanata i nacionalnih vrednosti, kao i o mogućnostima saradnje sa Ekspo Beograd 2027 na predstavljanju bogatog kulturnog identiteta Srbije i svega onoga što našu zemlju čini prepoznatljivom u svetu", naveo je Vučić.

Srbija će, poručio je predsednik, nastaviti da podržava inicijative koje donose konkretne rezultate, jačaju institucije, unapređuju konkurentnost naše privrede i promovišu najbolje vrednosti naše zemlje.

Autor: D.B.