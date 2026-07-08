STAROVIĆ PORUČIO PICULI: Jedini relevantan semafor pokazaće volju naroda za nekoliko meseci

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović oglasio se povodom izjava izvestioca Tonina Picule, poručivši da je jedini relevantan pokazatelj političke podrške onaj koji će iskazati građani Srbije na izborima.

- Jedini relevantan semafor jeste onaj koji će prikazati volju naroda, već za nekoliko meseci. Nisam siguran ko će tada liti suze... U međuvremenu, uživajte u "velikom uspehu" Piculine rezolucije - naveo je Starović.

Njegova izjava usledila je kao odgovor na komentare Tonina Picule, uz poruku da će konačnu ocenu političkih prilika dati građani Srbije na predstojećem izjašnjavanju.

Једини релевантан семафор јесте онај који ће приказати вољу народа, већ за неколико месеци. Нисам сигуран ко ће тада лити сузе... У међувремену, уживајте у "великом успеху" Пицулине резолуције. https://t.co/ynBeut1TpB pic.twitter.com/Cjdl3jC1lA — Nemanja Starović (@nstarovic) 08. јул 2026.

Autor: D.B.