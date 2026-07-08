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STAROVIĆ PORUČIO PICULI: Jedini relevantan semafor pokazaće volju naroda za nekoliko meseci

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović oglasio se povodom izjava izvestioca Tonina Picule, poručivši da je jedini relevantan pokazatelj političke podrške onaj koji će iskazati građani Srbije na izborima.

- Jedini relevantan semafor jeste onaj koji će prikazati volju naroda, već za nekoliko meseci. Nisam siguran ko će tada liti suze... U međuvremenu, uživajte u "velikom uspehu" Piculine rezolucije - naveo je Starović.

Njegova izjava usledila je kao odgovor na komentare Tonina Picule, uz poruku da će konačnu ocenu političkih prilika dati građani Srbije na predstojećem izjašnjavanju.

Autor: D.B.

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