OGLASIO SE DARKO MLADIĆ: Upozorio na lažne vesti o zdravstvenom stanju generala

Generala Ratka Mladića, koji je duže od dve godine pod palijativnom negom u haškoj pritvorskoj bolnici, posetili su predstavnici Ambasade Srbije u Holandiji i njegovo zdravstveno stanje nije promenjeno, izjavio je Srni njegov sin Darko Mladić.

On je skrenuo pažnju na to da se prošle nedelje na društvenim mrežama iz nepoznatih izvora pojavila lažna vest da je general Mladić umro.

- To neko pušta iz nekog razloga, ne znam zašto. Ali, ja sam već navikao na to - rekao je Darko i naveo da to mediji nisu prenosili, jer su razumeli da je reč o lažnoj vesti.

Darko je istakao da su generala predstavnici Ambasade Srbije u Holandiji posetili prošle nedelje i da ga redovno obilaze bar jednom mesečno, a nekad i češće, kako bi mogli da izveste Beograd o tome kakvo je njegovo stanje.

On je naveo da po tom pitanju nema promena i da je generalovo zdravstveno stanje malo stabilizovano, ali je bitno da ne dobija nove udare.

- Danas sam malo pričao sa njim. On jako teško priča, ali to stanje je za sada stabilno. U suštini nema ništa specijalno novo. Njemu su ti moždani udari jako rizični. I to što je imao ona dva u aprilu i maju, i što ih je i preživeo, to je čudo - rekao je Mladić.

Generalov sin je napomenuo da još nema detalja u vezi sa izveštajima srpskog neuropsihijatra, koji je generala posetio nedavno u haškoj pritvorskoj bolnici.

General Ratko Mladić je u haškom kazamatu imao više moždanih udara, bolest bubrega, a ugrađen mu je i stent na srcu, imao je visok pritisak i šećer, ali nikada od Haga nije dobio potrebnu negu, niti je pušten na lečenje, prenosi RTRS.

Poslednje dve godine je proveo nepokretan u krevetu u haškoj pritvorskoj bolnici, a nakon dva moždana udara u aprilu i maju, ionako teško stanje mu se dramatično pogoršalo.

Lekari, i haški i srpski, procenili su da se general Mladić nalazi u terminalnoj fazi bolesti, "sa veoma ograničenim životnim vekom", prenosi RTRS.

Autor: A.A.