Glišić: Građani će ove godine birati između onih što streme boljem i onih bez programa

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić izjavio je danas da će građani Srbije na predstojećim izborima, koji će biti održani ove godine, moći da biraju između onih koji streme ka tome da bude sve bolje i onih koji su pokazali da od programa nemaju ništa.

"Teško da možete da nađete primer poslednjih decenija, možda i više od toga, da se takav rast i razvoj Srbije dešavao kao što se to dešava u poslednjih deceniju, deceniju i po. Da li uvek može bolje? Uvek može bolje. Zbog toga su svuda kranovi po Srbiji, zbog toga se i dalje još snažnije, još jače radi, zbog toga se sve više i više trudimo da građanima Srbije stvari koje čine običan život boljim budu zaista bolje", reako je Glišić za K1 TV.

Ipak, kako je rekao, kao što može da bude uvek bolje, može da bude i gore.

"Zbog toga, pošto ste pomenuli izbore, građani će imati jedan vrlo jasan izbor između onih koji će da streme ka tome da bude sve bolje i bolje ili onih koji su vam pokazali da od programa nemaju ništa, sem kad ih pitate da vas povrede malo, da vas istuku i čupaju za kosu. Dakle, može da bude i gore", istakao je Glišić.

On je naglasio da je Srbija u poslednjih više od jedne decenije zaista postala neuporedivo mnogo bolje mesto za život.

"Ne možete da osporite ni u jednoj društvenoj sferi da je negde korak unazad, da je nešto lošije nego što je nekada bilo. Možete da kažete da je možda nešto moglo brže da napreduje ili brže da ide, ali ne možete da kažete da se tapkalo u mestu i da smo išli unazad. I sa te strane, ja mogu da kažem da, dakle, ti rezultati koji su postignuti zaista jesu impresivni", rekao je Glišić.

Autor: A.A.