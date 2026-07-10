'ZA SAT VREMENA IMAMO 23 PRIJAVE' Vučić se oglasio povodom početka rada novog portala 'Ko si, bre, ti?': To je ono što sam tražio! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je da je nova platforma zvanično počela sa radom, ističući da je presrećan jer su već u prvih sat vremena zabeleženi odlični rezultati i prve prijave građana.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio na svom Instagram profilu novom objavom povodom puštanja u rad platforme "Ko si, bre, ti?".
- Pre sat vremena počela je sa radom platforma www.kosibreti.rs! Hvala vam na poverenju! - naveo je predsednik u opisu objave.
Predsednik je istakao kako je veoma uzbuđen povodom pokretanja ove platforme.
- Krenula je platforma "Ko si bre ti" i veoma sam uzbuđen, veoma sam ponosan na rezultate. Za sat vremena imamo 23 prijave i vidite kako ovde sve transparentno stoji, kako sve radi - rekao je Vučić u video snimku koji je objavljen na njegovom Instagram nalogu.
Autor: A.A.