Građani na portalu 'Ko si, bre, ti?' najviše prijavljivali ove TRI STVARI! Vučić otkrio šta ljudima najviše smeta: To je upravo ono što sam tražio (FOTO)

Nova platforma 'Ko si, bre, ti?' omogućava građanima da prijave bahatost i korupciju, uz jasne smernice za očuvanje anonimnosti.

Portal „Ko si, bre, ti?“, nova sigurna platforma za prijavu bahatosti javnih funkcionera, korupcije i zloupotreba, zvanično je danas počeo sa radom.

Građanima je na raspolaganju opcija „Podnesi sigurnu prijavu“, koja ih vodi kroz ceo proces prijavljivanja, uz jasne smernice za očuvanje anonimnosti i zaštitu ličnih podataka. Veliko interesovanje javnosti potvrđuje i podatak da su za svega sat vremena od otvaranja portala pristigle čak 23 prijave.

– Za sat vremena imamo 23 prijave i veoma sam srećan zbog toga. Sve je transparentno prikazano – od načina podnošenja prijave, mogućnosti anonimnog obraćanja, do objašnjenja šta predstavlja javni interes i kako sistem funkcioniše. Trudićemo se da odgovorimo na svaku prijavu, bilo javno ili direktno podnosiocu, ukoliko je ostavio kontakt – rekao je Vučić.

Predsednik je potom otkrio i šta je do sada bilo najčešće predmet prijava, navodeći oblasti i probleme na koje su građani ukazivali putem ove platforme.

– To je upravo ono što sam tražio. Građani su prijavljivali različite probleme – od rotacija i parkiranja, do bahatog ponašanja pojedinih lokalnih funkcionera. Važno je da ljudi ne moraju da trpe bahatost i da institucije budu odgovornije prema građanima – poručio je predsednik.

Vučić je pozvao građane da nastave da koriste platformu i prijavljuju nepravilnosti, naglašavajući da je cilj da se unapredi rad institucija i odgovornije postupa prema problemima koje građani iznose.

Platformi možete pristupiti klikom OVDE.

Autor: D.B.