OGROMNO INTERESOVANJE ZA 'KO SI, BRE, TI?': Vučić otkrio šta građani najviše prijavljuju – Evo kako da i vi anonimno podnesete prijavu!

Portal „Ko si, bre, ti?“, koji je od juče postao glavna tema u javnosti, zabeležio je ogroman odziv građana već u prvom satu rada. Sigurna platforma za prijavu bahatosti javnih funkcionera i korupcije izazvala je veliku pažnju, a pristigle prijave svedoče o svakodnevnim problemima sa kojima se ljudi suočavaju.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je ovakva reakcija javnosti upravo ono što je sistemu nedostajalo.

– Za sat vremena imamo 23 prijave i veoma sam srećan zbog toga. Sve je transparentno prikazano – od načina podnošenja prijave, mogućnosti anonimnog obraćanja, do objašnjenja šta predstavlja javni interes i kako sistem funkcioniše. Trudićemo se da odgovorimo na svaku prijavu, bilo javno ili direktno podnosiocu, ukoliko je ostavio kontakt – naglasio je Vučić.

Šta građani najviše prijavljuju?

Prema rečima predsednika, građani su prepoznali važnost platforme i ne ustručavaju se da ukažu na konkretne probleme:

– To je upravo ono što sam tražio. Građani su prijavljivali različite probleme – od zloupotrebe rotacija i bahatog parkiranja, do neprihvatljivog ponašanja pojedinih lokalnih funkcionera. Važno je da ljudi ne moraju da trpe bahatost i da institucije budu odgovornije – poručio je predsednik.

Kako podneti prijavu?

Platforma je dizajnirana da bude jednostavna i sigurna. Ukoliko želite da prijavite nepravilnost, postupak je sledeći:

Posetite zvaničnu stranicu platforme (link se nalazi OVDE).

Odaberite opciju "Podnesi sigurnu prijavu".

Sledite jasne instrukcije na portalu koje vas vode kroz proces, uz zagarantovanu anonimnost i zaštitu vaših ličnih podataka.

Pozivamo građane da nastave da koriste ovu platformu, jer je cilj sistema da se unapredi rad institucija i stane na put svakom obliku bahatosti.

Autor: D.S.