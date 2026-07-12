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OGROMNO INTERESOVANJE: Stigla hiljadita prijava na portal 'Ko si bre ti', NOVA PLATFORMA JE PUN POGODAK!

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen/Tanjug/Rade Prelić ||

Na portal "Ko si bre ti" sinoć je stigla hiljadita prijava!

Neverovatno interesovanje građani su pokazali za novu platformu, koja je u petak počela sa radom, a portalu se može pristupiti klikom na kosibreti.rs.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, govoreći o portalu "Ko si bre ti", rekao da je pokrenut sa ciljem da se čuje glas naroda i da se rešava problem po problem, bez arogancije prema građanima. Očigledno je pokretanje ove platforme predstavljalo pun pogodak.

"Čujem vas, slušam vas i slušaću vas stalno i rešavaću probleme zajedno sa vama", poručio je predsednik Vučić.

Podsetimo, platforma "Ko si bre ti" namenjena je prijavljivanju korupcije, zloupotreba i drugih nepravilnosti od javnog interesa, a zasnovana je na platformi GlobaLeaks, koja se koristi u brojnim evropskim državama i institucijama.

"U prvih 24 sata do juče ujutru u 9 sati bilo je, nećete verovati, 5.700.000 klikova. To vam ne govori da je stvarnih 5.000.000 ljudi kliktalo, već da su bili veliki pokušaji rušenja platforme, i nekome je to mnogo zasmetalo. Ovo je jedan izuzetan mehanizam", dodao je predsednik Vučić.

Prijava se podnosi bez registracije, bez ostavljanja ličnih podataka, bez praćenja korisnika, bez registrovanja IP adrese onih koji prijavljuju i bez prikupljanja informacija koje bi mogle da otkriju identitet podnosioca prijave.

Zahvaljujući ovakvoj kriptovanoj (šifrovanoj) arhitekturi, sistem obezbeđuje visok nivo anonimnosti, poverljivosti i tehničke zaštite, zbog čega predstavlja jedno od najbezbednijih dostupnih rešenja za prijavljivanje korupcije, zloupotreba i drugih nepravilnosti od javnog interesa.

Portalu možete pristupiti klikom na kosibreti.rs.

Autor: D.S.

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