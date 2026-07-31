Vučić tokom razgovora sa građanima otkrio: Više od 12.000 prijava na 'Ko si bre ti', do sada smo odgovorili na 4.300

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom razgovora sa građanima u selu Vasilj kod Knjaževca da je stiglo više od 12.000 prijava građana na portal "Ko si bre ti?" i da je do sada odgovoreno na 4.300 prijava.

Vučić je u selu Vasilj, gde obilazi mobilnu ambulantu, na pitanje građanke kada će odgovoriti na njenu prijavu na portalu rekao da garantuje da će dobiti odgovor.

"Dobio sam više od 12.000 prijava za 'Ko si bre ti?'. Do sada smo odgovorili na 4.300. Svakome ćemo da odgovorimo. Da li će taj odgovor da bude zadovoljavajući ili ne, to je druga stvar, ali ćemo svakome da odgovorimo. Ne znam šta je sadržina pismena koji ste mi dali, ne znam da li će odgovor da bude taj koji će da vam odgovara ili ne, ali ćete odgovor da dobijete. To je moja dužnost, to je moja obaveza prema vama", kazao je Vučić.

Portal "Ko si bre ti", na kome građani mogu da iznesu primedbe i ukažu na ponašanje funkcionera, počeo je da radi 10. jula.

Autor: Pink.rs