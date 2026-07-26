Portal 'Ko si, bre, ti' radi punom parom: Pristiglo 10.000 prijava, već odgovoreno na 3.500

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je najnoviju informaciju koja se tiče portala za prijavu bahatih funkcionera "Ko si, bre, ti", a to je da je pristiglo 10.000 prijava.

Kako je rekao Vučić, do sada je već odgovoreno na 3.500 prijava, ali se rad nastavlja u cilju rešavanja svih problema sa kojima se građani susreću.

- Postoje i naši korumpirani ljudi i to upoznajem kroz platformu "Ko si, bre ti?" i tačno me podsete na neke ljude kao deža vi i ja sam sam imao neke situaije sa pojedinim ljudima - rekao je predsednik.

Autor: A.A.