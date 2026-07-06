U petak počinje sa radom portal 'Ko si bre ti': Anonimne prijave bahatih funkcionera

Od petka zvanično počinje sa radom platforma „Ko si bre ti”, dostupna na adresi www.kosibreti.rs. Ovaj portal, čije je pokretanje najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, dizajniran je kao siguran prostor za prijavljivanje korupcije, zloupotreba i drugih nepravilnosti od javnog interesa.

Potpuna zaštita identiteta

Osnovna karakteristika platforme je maksimalan nivo anonimnosti. Prijava se podnosi bez ikakve registracije ili ostavljanja ličnih podataka, a sistem funkcioniše bez praćenja korisnika ili registrovanja IP adresa. Zahvaljujući naprednoj kriptovanoj arhitekturi, sistem osigurava potpunu poverljivost i tehničku zaštitu onih koji ukazuju na nezakonite radnje.

Globalno priznata tehnologija

Portal „Ko si bre ti” zasnovan je na „GlobaLeaks” platformi, svetski priznatom rešenju koje se koristi u najosetljivijim antikorupcijskim sistemima širom Evrope. Preporučena od strane Evropske komisije, ova platforma je već implementirana u brojnim evropskim državama, uključujući Nemačku, Francusku, Italiju, Španiju, Grčku i Dansku.

Korisnici ovakvog sistema zaštite su mnoge važne institucije, poput italijanske Nacionalne antikorupcijske agencije (ANAC), Savezne kancelarije za pravosuđe u Nemačkoj, kao i nacionalnih agencija za transparentnost i sajber bezbednost u više zemalja. Ovim se obezbeđuje jedan od najbezbednijih dostupnih mehanizama za građansko prijavljivanje nepravilnosti u javnom sektoru.

Autor: D.S.