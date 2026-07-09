Od sutra više NEMA ZAŠTIĆENIH! Tačno u 9 sati počinje da radi PORTAL koji je najavio predsednik Vučić - Građani mogu da prijave sve ZLOUPOTREBE javnih funkcionera

Sutra, 10. jula 2026. godine, od 9 časova ujutru počinje sa radom portal „Ko si, bre, ti?“, koji je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Reč je o platformi namenjenoj građanima za anonimno prijavljivanje nepravilnosti i zloupotreba, pre svega javnih funkcionera, ali i drugih javnih radnika, zbog čega, kako je više puta najavljeno, neće biti zaštićenih.

Upravo iz tog razloga se i navodi da od sutrašnjeg u Srbiji više ništa neće biti isto.

Vučić je ranije istakao da će građani prijave moći da podnesu bezbedno i potpuno anonimno, naglasivši da portal nije povezan ni sa jednom političkom partijom, već da je njegov cilj borba protiv zloupotreba i jačanje odgovornosti u javnom sektoru.

Kako je naveo, građani će moći da prijave svakoga za koga smatraju da je zloupotrebio položaj ili prekršio zakon, bez obzira na to kojoj političkoj opciji pripada.

O ovoj platformi predsednik je govorio i tokom sinoćnjeg gostovanja u Drugom dnevniku na Radio-televiziji Srbije (RTS).

- Neki su već falsifikovali, lažirali, pravili svoje platforme ne bi li politički odgovarali. Ovo nije nešto što ima veze sa političkim partijama, ovo ima veze sa celom državom - rekao je Vučić za RTS odgovarajući na pitanje da li će taj portal biti pokrenut pre izbora i šta očekuje od te platforme.

Naveo je da je to platforma koja treba građanima da omogući da bezbedno i apsolutno anonimno podnesu prijavu o nepravilnostima, zloupotrebama, o onome što su videli.

- Reč je o tome da prijave pre svega javne funkcionere, ali i sve druge javne radnike - ponovio je Vučić.

Kako je dodao, budu li građani videli da je bilo ko od njegovih ljudi ili neki drugi, bilo ko, uradio nešto što ne bi trebalo, moći će to da prijavi.

Autor: Iva Besarabić