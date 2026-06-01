KRAJ BAHATOSTI FUNKCIONERA: Vučić pokreće portal preko kojeg će građani direktno prijavljivati ljude na vlasti!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Rade Prelić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras tokom uživog gostovanja na televiziji Prva pokretanje novog, jedinstvenog projekta pod nazivom "Ko si bre ti", koji je direktno usmeren protiv bahatih državnih funkcionera i lokalnih moćnika.

Ovaj portal počeće sa radom za desetak dana, a njegova glavna svrha biće uspostavljanje direktne kontrole građana nad ljudima koji obavljaju javne funkcije i zloupotrebljavaju svoj položaj.

Šta donosi novi portal i kako će funkcionisati?

Direktna prijava bahatosti: Građani će moći iz prve ruke da upute svoje primedbe, žalbe i ukažu na propuste ili prepotentno ponašanje funkcionera na svim nivoima vlasti.

Naziv inspirisan stvarnim problemom: Portal je simbolično nazvan "Ko si bre ti", kao direktan odgovor na dobro poznatu frazu bahatih pojedinaca – "Znaš li ti ko sam ja?".

Vučić lično čita žalbe: Predsednik je naglasio da će najveći deo sadržaja na ovom portalu on lično čitati svakoga dana i da će pokušati da odgovori na većinu najčešćih pritužbi.

Cilj su realne činjenice: Namera države je da kroz ovaj sistem dobije tačne, provere i stvarne podatke sa terena o radu funkcionera, a ne da se odluke donose na osnovu nečijeg ličnog utiska ili sujete.

Ova mera predstavlja do sada najradikalniji korak u borbi protiv unutrašnje bahatosti u državnom aparatu, sa ciljem da se uspostavi veća odgovornost prema građanima koji ih plaćaju.

Autor: D.S.

