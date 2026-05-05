ZA POBEDU NAD 'ZNAŠ TI KO SAM JA' Vučić najavio: Uskoro ću otvoriti jedan portal gde će ljudi moći da mi prijave bahate funkcionere

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će otvoriti portal za prijavljivanje bahatih funkcionera.

- Nisam zavidan, poštujem ljude koji su bogati, ali uskoro ću otvoriti jedan portal gde će ljudi moći da mi prijave bahate funkcionere: 'Znaš ti ko sam ja', kada to čujem, a to su ljudi koji ne čekaju u redu, bahato parkiraju, ne ponašaju se pristojno u društvu, pa supružnici, braća i sestre... Taj portal biće pobeda nas svih protiv onih 'znaš ti ko sam ja - rekao je Vučić za Informer TV.

Vučić: Država nije igračka! Birajući svoju budućnost, morate da izaberete one koji će na najbolji način šititi interese države!

