Vučić: Veliki dan za Niš, otvaramo 2 fabrike iz EU, zapošljavaju po više od 300 ljudi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas veliki dan za Niš i taj deo Srbije i najavio da će otvoriti dve fabrike - italijanski Aristoni i austrijski Palfinger ističući da je otvaranje fabrika veoma važno za ukupnu ekonomiju zemlje.

- Dve kompanije iz EU, jedna 375, jedna 300 plus zaposlenih - kazao je Vučić na TV Prva u Nišu.

Naveo je da su pojedine fabrike koje su poslovale u Srbiji otišle, jer više plate u našoj zemlji nisu niske.

Kako je ukazao, u Nišu je prosečna plata 2012. bila 312 evra, u okrugu 304 evra, a danas je u Nišu prosečna plata 899, odnosno 900 evra.

Vučić je dodao da će u decembru biti značajno više.

- I to su ogromne promene i u takvim uslovima ljudi koji su ulagali u radno-intenzivne kapacitete, oni beže i sklanjaju se, jer to više nisu mali novci, to više nisu male plate. Naravno da ljudima nikada nije dovoljno, naravno da nikada nije jednostavno, naravno da svi želimo da bude uvek bolje. Ali sam ponosan, jer sad imamo 10 ili 11 fabrika u čijem sam dovođenju učestvovao - kazao je Vučić.

Naveo je da dovođenje fabrika nije lak posao i kazao da je sa Aristonom imao tri susreta samo u Davosu, a četiri u Srbiji.

- Ko god misli da je lako dovesti kompaniju da zaposli preko stotinu ljudi, taj ne razume koliko je to komplikovano, teško i nikada to nije radio. Morate pomagati subvencijama, morate pružiti pažnju. Oni moraju da vide ne samo da imaju pravnu sigurnost, političku stabilnost, oni moraju da vide da mogu da se oslone na državu i da ta država hoće da im pomogne u svakom trenutku - kazao je Vučić.

Vučić dodaje da jedna fabrika nije važna samo zbog tih trista ljudi koje će da zaposli ili zbog njihovih porodica, već i zbog grada i zbog opštine, zbog transfernih sredstava, zbog onoga što ostaje, zbog puteva koji moraju da se grade, zbog vrtića koji moraju da se grade, zbog svega drugog.

- Bez fabrika nema života. Bez ekonomije, bez proizvodnje nema života. Bez industrije nema života. I zato sam ponosan, jer kako god okrenete, mnogo, mnogo toga smo napravili u Nišu - rekao je Vučić.

Kada je reč o niškom aerodromu, Vučić je kazao da je potrebno da se gradi još jedna faza i dodao da je za to potrebno oko dodatnih 100 miliona evra.

Vučić je naveo da će uskoro krenuti letovi za Dortmund, kao i da mora da se vidi kako da se za sever Italije vrati neka od "lou kost" kompanija.

Potrebno je i da se, kako je dodao, sagleda kako da se još jedna važna linija Er Srbije premesti direktno za Niš.

- Kargo saobraćaj je na svom maksimumu, na rekordnom nivou, time sam se bavio. Niški aerodrom je bolje pozicioniran od beogradskog aerodroma. Niški aerodrom je u ovim mesecima i za te avione koji nemaju sve te moguće uređaje otvoreniji nego beogradski aerodrom iz različitih razloga, iako je neuporedivo slabije opremljen. Radićemo na tome i gledati da ga podižemo dalje - kazao je Vučić.

Autor: Pink.rs