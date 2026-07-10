Udarno! Ispunjeno Vučićevo obećanje: Počeo sa radom portal koji iz korena menja Srbiju

Portal "Ko si, bre, ti", cije je pokretanje inicirao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, zvanično je počeo sa radom.

Platforma je dostupna na adresi www.kosibreti.rs, a namenjena je anonimnom prijavljivanju korupcije, zloupotreba i drugih nepravilnosti od javnog interesa.

Sistem je projektovan tako da korisnici mogu da podnesu prijavu bez registracije, ostavljanja ličnih podataka, praćenja aktivnosti ili evidentiranja IP adrese, čime bi anonimnost prijavilaca trebalo da bude u potpunosti zaštićena.

Sve što treba da uradite da biste podneli prijavu je da kliknete na dugme "Podnesi sigurnu prijavu", nakon čega se otvara novi prozor gde se možete anonimno prijaviti i podneti prijavu.

Potom birate šta prijavljujete - bahato ponašenje funkcionera, korupciju ili nešto treće.

Ako prijavljujete bahato ponašenje funkcionera, sistem vam nudi kratku formu u kojoj popunjavate polja u kojima precizirate šta, kad i gde se dogodilo.

Ista procedura je i u drugim slučajevima.

Autor: A.A.