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Udarno! Ispunjeno Vučićevo obećanje: Počeo sa radom portal koji iz korena menja Srbiju

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen/Tanjug/Rade Prelić ||

Portal "Ko si, bre, ti", cije je pokretanje inicirao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, zvanično je počeo sa radom.

Platforma je dostupna na adresi www.kosibreti.rs, a namenjena je anonimnom prijavljivanju korupcije, zloupotreba i drugih nepravilnosti od javnog interesa.

Foto: Printscreen/kosibreti.rs

Sistem je projektovan tako da korisnici mogu da podnesu prijavu bez registracije, ostavljanja ličnih podataka, praćenja aktivnosti ili evidentiranja IP adrese, čime bi anonimnost prijavilaca trebalo da bude u potpunosti zaštićena.

Sve što treba da uradite da biste podneli prijavu je da kliknete na dugme "Podnesi sigurnu prijavu", nakon čega se otvara novi prozor gde se možete anonimno prijaviti i podneti prijavu.

Foto: Printscreen/kosibreti.rs

Potom birate šta prijavljujete - bahato ponašenje funkcionera, korupciju ili nešto treće.

Ako prijavljujete bahato ponašenje funkcionera, sistem vam nudi kratku formu u kojoj popunjavate polja u kojima precizirate šta, kad i gde se dogodilo.

Ista procedura je i u drugim slučajevima.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

#portal

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