'Do sada smo dobili 4.654 prijave' Vučić: Slušati ljude je naš najvažniji zadatak (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu povodom platforme "Ko si, bre, ti!", poručivši da je slušanje građana jedan od najvažnijih zadataka.

- Čuti i slušati ljude je naš najvažniji zadatak. Iz vaših prijava sa platforme www.kosibreti.rs naučio sam mnogo, o svojim i našim greškama i verujem da ću biti u stanju i sebe da menjam i da ćemo svi zajedno moći da menjamo našu Srbiju - napisao je predsednik Vučić.

U video poruci koju je objavio, predsednik Srbije zahvalio je građanima koji koriste ovu platformu i poručio da je važno da država prepoznaje sopstvene greške.

- Poštovani građani Srbije, mnogo vam hvala zbog činjenice da koristite platformu Ko si, bre, ti. Hvala vam zbog toga što imate poverenja u svoju državu i njene institucije. Ja hoću da kažem koliko je nama važno to što radimo i to što uočavamo svoje greške i svoje slabosti. Do sada dobili smo 4.654 prijave - rekao je, pored ostalog, Vučić.

- Naša glavna poruka je da želimo da vas čujemo i da hoćemo da vas slušamo. Do sada, dobili smo tačno 4.654 prijave, i presrećan sam što smo neke probleme uspeli da rešimo. Neću reći prezime, ali Radoslav, kojem nije bio priznat status borca, a imao je pravo na to, imao je pravo na svoja primanja, uspeli smo jednu nepravdu da rešimo.

https://www.instagram.com/reel/Da46UQWuL8K/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

I da smo samo to rešili, čini mi se da smo mnogo toga napravili. Pokušavamo da neke stvari rešavamo, još nismo stigli sve da odgovorimo, ali odgovorićemo i odgovaraćemo. Ono gde vidim probleme: dakle, za bahatost dobijamo pojedinačno najviše primera. Parkirana vozila funkcionera raznih, gradskih, opštinskih, republičkih, u Tašmajdanskom parku u Beogradu.

Dobijamo prijave o tome kako se smeće ne odnosi u pojedinim delovima i Kragujevca i malenog Svrljiga i mnogih drugih mesta. Dobijamo takođe prijave oko legalizacije, oko akcije 'Svoj na svome', gde ljudi se žale i kažu da ne ide dovoljno brzo i da se ne rešava dovoljno brzo. Uskoro ćemo izaći sa objašnjenjima, i želim da pitam i ministarku, i želim da pitam sve ljude koji se time bave zašto ne daju obaveštenja građanima Srbije svakoga dana koliko su uradili.

Neće oni, učiniću to ja umesto vas, tražiću to i dostavljaću vam te informacije najmanje jedanput u 7 dana. Dobio sam i druge informacije o tome koliko je ko dobio, koliko ko nije dobio oko besplatnih udžbenika i na koje načine pokušavamo te stvari sve u hodu da rešavamo.

Ono što možemo da rešimo: dobili smo prijave za mnoge arogantne funkcionere u različitim upravama javnih prihoda, opštinama i gradovima, i to pokušavamo da rešimo sa svim našim ljudima. Hvala vam na svemu, jer iz ovoga ja učim mnogo i svi mi učimo mnogo.

I verujem da ćemo naučiti jedni druge da slušamo, a to je pre svega naša obaveza, da vas čujemo i slušamo. Hvala vam još jedanput, nastavite da šaljete svoje prijave, nastavite da šaljete svoja zapažanja, i verujem da ćete i sami videti da smo neke stvari uspeli da ispravimo.Hvala vam najlepše - rekao je Vučić u snimku.

Autor: D.B.