'OBORENI SU SVI REKORDI!' Vučić o portalu "Ko si bre ti": Pokušali da sruše platformu iz inostranstva, u prvih 24 sata 429 prijava

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas da je zabeležen napad na platformu "Ko si bre ti" i to iz inostranstva.

- Žalili su se ljudi. Oboreni su svi rekordi, to je najveći broj klikova mislim ikada u Srbiji, bio je pokušaj zagušenja i rušenja platforme juče iz inostranstva, mnogo truda su uložili da to sruše, pa su stručnjaci postavili nove zaštitne zidove. Ukupno je stiglo 429 prijava, a nećete verovati koliko je klikova bilo - 5.700.000. To ne govori o stvarnom broju ljudi, nego da je bio pokušaj rušenja, nekome je to zaista zasmetalo - kazao je Vučić.

Podsetimo, portal "Ko si, bre, ti" počeo je juče sa radom, a građani od sada mogu anonimno da prijave korupciju, zloupotrebe i bahato ponašanje javnih funkcionera putem platforme dostupne na adresi www.kosibreti.rs.

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Sistem je napravljen tako da omogući visok nivo zaštite identiteta podnosioca prijave, bez registracije, ostavljanja ličnih podataka i evidentiranja IP adrese korisnika. Platforma je zasnovana na rešenju GlobaLeaks, koje se koristi u brojnim evropskim državama i institucijama za bezbedno prijavljivanje nepravilnosti.

Autor: A.A.