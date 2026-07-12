Predsednik Vučić: Više od 1.700 prijava na portalu 'Ko si bre ti' do 17 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je na portal "Ko si bre ti", koji je počeo da radi u petak, do danas u 17.00 sati stiglo 1.795 prijava, kao i da su već uspeli da reše neke od problema građana koje se tiču neadekvatnog tretmana u zdravstvenim centrima.

"Ja sam prošao sam kroz preko 800. Kad ostavimo po strani uvrede, kad vidite ozbiljne stvari, onda vidite koliko u stvari možemo toga da promenimo. I danas sam srećan, uspeli smo da rešimo za nekoliko ljudi tamo gde su se žalili da nisu imali adekvatan tretman u nekoj zdravstvenoj ustanovi. To gledamo da odmah rešimo i nikada nikome o tome ne govorimo. Dakle, rešavali smo te probleme od Subotice do Niša i srećan sam što smo uspeli nešto da rešimo, da nekim ljudima bar malo pomognemo", rekao je Vučić tokom posete domaćinstvu Dragana Todorovića u Jadranskoj Lešnici kod Loznice.

Dodao je da želi da čuje i sasluša ljude i da rešava njihove probleme i naveo da očekuje da će do 21.00 sat broj prijava premašiti 2.000.

"Nešto može, nešto ne može da se reši, ali da rešimo pet ili 10 odsto toga to je uspeh, nešto smo uradili. Zamislite, 10 odsto od 2.000 prijava koliko će sigurno biti do 21.00 je 200 rešenih problema. Da nismo imali ovo, ne bismo rešili nijedan. To ipak pokazuje neku vrstu rada, truda, energije koju je neko uložio", rekao je Vučić.

Vučić je dodao da je odziv građana neverovatan i izrazio zahvalnost građanima na poverenju koji su prilikom podnošenja prijava veoma pristojni i samo traže rešenje problema.

"Ti ljudi nisu imali nadu da će neko njihov problem da reši, a mi radimo na tome da rešimo njihove probleme", kazao je Vučić.

On je gradonačelnici Loznice Dragani Lukić rekao da će proslediti spisak problema na koje su se žalili građani kako bi ih rešila i naveo da je već prosledio spisak problema Kragujevčana njihovom čelniku grada.

Naveo je da su građani Loznice prijavili problem sa komunalnim preduzećima, kao i problem sa bezbednošću saobraćaja u ulici Alekse Stojnića.

"Ima još stvari koje sam dobio iz Loznice, pa ću da ti prosledim, i da probaš sve te probleme da rešiš. Ono što ne možeš, daj nama", rekao je Vučić.

Naveo je da portal nije radio par sati, jer ga stalno "obaraju" iz inostranstva i rekao je da ga to ne izenađuje, jer je taj portal jedna od najboljih mogućih stvari.

"To je trebalo da uradimo mnogo, mnogo ranije, uvek sam podsticao i govorio, ali je teško razgovarati s narodom. Nije to lak posao. To je ponekad jednako težak posao kao i rudarski posao. Moraš da čuješ svakoga, moraš ponekad da čuješ i ono što nije istina, moraš ponekad da čuješ uvrede na svoj račun, moraš ponekad da čuješ stvari koje nemaju smisla.

A opet, moraš da imaš lepu reč i moraš da odgovoriš na sve to i da se ponašaš pristojno. Nije to uvek jednostavno. Ali to moraš da radiš, zato si izabran. Nisi ti izabran da bi tebi bilo mnogo lepše, nego da bi ljudima bilo lepše. I to moraju da razumeju funkcioneri, to moraju da razumeju oni koji predstavljaju državu", rekao je Vučić.

Vučić je naveo i da je u Kini video da je napravljen tim od 2.000 ljudi koji svakoga dana primaju pritužbe i prijave stanovnika Šangaja i rešavaju njihove probleme.

"Svako od njih primi po 50 prijava dnevno, to je skoro pa 100.000 prijava. Oni direktno to šalju u gradsku upravu, u centralni komitet, u gradski komitet. I oni moraju to da rešavaju. I na kraju su ljudi zadovoljni", rekao je Vučić.

Autor: Pink.rs