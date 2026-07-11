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Vučić o linču u Potočarima: Mi znamo čak i imena ljudi koji su to činili, neki od njih su mi se izvinili

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas obilazi završne radove na modernizaciji opštinskog puta na deonici između Gornjih i Donjih Sinkovaca kod Leskovca

U vezi sa činjenicom da od pokušaja linča u Potočarima 11 godina kasnije nema odgovornih, Vučić kaže da ih neće nikada ni biti.

"I nije mi tu problem samo sa vlastima u Sarajevu koje to nikad nisu htele da otkriju. Nije problem ni sa lažima koje su širili kako je to sve organizovano iz Beograda. Mi znamo čak i imena ljudi koji su to činili, neki od njih su mi se izvinili. Jedan mladić iz Tešnja, ako se ne varam, poslao je pismo i izvinio se. Ja sam rekao 'oprošteno', ja razumem nervozu i sve drugo. Ali zamislite državu koja nije u stanju 11 godina da istraži i zamislite šta bi stranci radili i kakve bi istrage tražili, kako ne bismo mogli ni poglavlje da otvorimo, ni da pogledamo u vis ili pravo, da se to desilo nekom drugom na teritoriji ove zemlje", ukazao je Vučić.

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Kako dodaje, nikada to pitanje nisu ni postavili.

"Ništa ih nije interesovalo, jer je dozvoljeno napadati i ubijati premijera jedne zemlje. Sve što je dozvoljeno protiv Srba nije dozvoljeno protiv bilo koga drugog. U svakom slučaju, danas nije dan za priču o tome, danas treba da pokažemo pijetet prema bošnjačkim žrtvama u Srebrenici i uvek ćemo to da činimo. Mi za razliku od drugih pokazujemo poštovanje jer smo ljudi, a šta drugi rade, neka rade svoj posao", kaže Vučić.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

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