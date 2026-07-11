Vučić o linču u Potočarima: Mi znamo čak i imena ljudi koji su to činili, neki od njih su mi se izvinili

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas obilazi završne radove na modernizaciji opštinskog puta na deonici između Gornjih i Donjih Sinkovaca kod Leskovca

U vezi sa činjenicom da od pokušaja linča u Potočarima 11 godina kasnije nema odgovornih, Vučić kaže da ih neće nikada ni biti.

"I nije mi tu problem samo sa vlastima u Sarajevu koje to nikad nisu htele da otkriju. Nije problem ni sa lažima koje su širili kako je to sve organizovano iz Beograda. Mi znamo čak i imena ljudi koji su to činili, neki od njih su mi se izvinili. Jedan mladić iz Tešnja, ako se ne varam, poslao je pismo i izvinio se. Ja sam rekao 'oprošteno', ja razumem nervozu i sve drugo. Ali zamislite državu koja nije u stanju 11 godina da istraži i zamislite šta bi stranci radili i kakve bi istrage tražili, kako ne bismo mogli ni poglavlje da otvorimo, ni da pogledamo u vis ili pravo, da se to desilo nekom drugom na teritoriji ove zemlje", ukazao je Vučić.

Kako dodaje, nikada to pitanje nisu ni postavili.

"Ništa ih nije interesovalo, jer je dozvoljeno napadati i ubijati premijera jedne zemlje. Sve što je dozvoljeno protiv Srba nije dozvoljeno protiv bilo koga drugog. U svakom slučaju, danas nije dan za priču o tome, danas treba da pokažemo pijetet prema bošnjačkim žrtvama u Srebrenici i uvek ćemo to da činimo. Mi za razliku od drugih pokazujemo poštovanje jer smo ljudi, a šta drugi rade, neka rade svoj posao", kaže Vučić.

Autor: A.A.