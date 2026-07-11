'TO JE SRAMOTA I POKAZUJE ODNOS PREMA SRPSKOJ CRKVI' Vučić: Patrijarh Porfirije može da se ponosi jer to pokazuje koliko je značajan srpskom narodu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je završne radove na modernizaciji opštinskog puta na deonici između Gornjih i Donjih Sinkovaca. Vučić je obišao deonicu dugu 3.900 metara i upoznaje se sa radom mobilne ambulante u selu.

Vučić je juče najavio odlazak u Sinkovce kod Leskovca, gde obilazi završne radove na putu koji je, kako je rekao, urađen nakon molbi meštana. Tom prilikom pomenuo je i prijavu koju je dobio putem platforme "Ko si, bre, ti?", a koja se odnosila na zapuštenost škole u tom mestu.

O patrijarhu Porfiriju

- Osuđen je za nešto što nikad nije radio i činio i to pokazuje odnos kakav je odnos prema srpskoj crkvi, stubu srpskog društva svuda. Tako to izgleda kada neko hoće da prognoni Srbe svuda, najbolje srpske predstavnike. Patrijarh Porfirije po mom sudu i mišljenju čak i ovom presudom može da se ponosi jer to pokazuje koliko je značajan srpskom narodu i šta o njemu misle svi oni koji srpski narod ne podržavaju, ali mislim da to patrijarhu srpskom može asmo da donese oreol i žrtve i mučenika i još sveću snagu da mu da od njegovog naroda kojem verno služi.

O Srebrenici

- Odgovornih nikada neće biti i to meni nije problem sa vlastima u Sarajevu, nije mi problem ni o lažima koje su širili, znamo mi imena ljudi koji su to činili, neki su se izvinili. Ja sam rekao "oprošteno"; razumem i nervozu i sve drugo. Zamislite ozbiljnu državu koja nije u stanju 11 godina to da istraži, a zamislite šta bi stranci tražili od nas da se to nekome drugom desilo na teritoriji naše zemlje. Dozvoljeno je i napadati i ubijati premijera ili predsednika Srbije. Sve što je dozvoljeno protiv Srba, nije dozvoljeno ni protiv koga drugog!

- Danas je dan kada treba da pokažemo pijetet prema žrtvama u Bosni i Hercegovini. Naša je obaveza da se poklonimo žrtvama jer mi tako pokazujemo da smo ljudi.

O platformi "Ko si, bre, ti?"

- Žalili su se ljudi. Oboreni su ne svi rekordi, to je najveći broj klikova mislim ikada u Srbiji, bio je pokušaj zagušenja i rušenja platforme juče iz inostranstva, mnogo truda su uložili da to sruše, pa su stručnjaci postavili nove zaštitne zidove. Ukupno je stiglo 429 prijava, a nećete verovati koliko je klikova bilo - 5.700.000. To ne govori o stvarnom broju ljudi, nego da je bio pokušaj rušenja, nekome je to zaista zasmetalo.

- To je jedan izuzetan mehanizam, ja nisam znao da u Prokuplju ima naselje Ravne sa dva kontejnera i da niko ne odnosi smeće. Danas ću zvati gradonačelnika Prokuplja, dobio sam i fotografiju. Znam koga mogu da pozovem. Hiljadu stvari ne mogu, ali sad govorim stvari koje mogu.

- Nisam ni sudstvo ni tužilaštvo, pokušavam da ispravim ono što je rezultat i našeg nedovoljnog angažmana, budnosti, rada i hoću da ne budem Đilas, da ne budem tako arogantan i bahat prema svojim građanima i želim da i svi ostali ne budu takvi, već da pruže podršku i sebe menjaju. Želim najbolje svima, ali mi moramo da radimo više i borimo se i tu su dobri rezultati

Predsednik stigao u Sinkovce

Predsednik Vučić stigao je u Sinkovce kod Leskovca, gde su ga dočekali građani, kao i gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.

- Gde si, Bato? Jesi li video sada kada se uradi put kako će celo selo odmah drugačije da izgleda. Zorica prošli put samo što me nije ubila što nema puta. Pazi ga ovaj Drobnjak što ćuti sve vreme, samo kad su žene u pitanju seti se da nešto dobaci. Žene su, Drobnjak, divne i mnogo odgovornije i od tebe i od mene. Ja ne mogu da vam opišem koliko sam srećan, uvek sam veseo kada uradimo novi put i ovo je ljudima nešto što mnogo znači. Dobro je da ovde ima povećanja broja stanovnika, predivan je kraj, voćarski, povrtarski. Normalnog puta ovde nije bilo, sećate se koliko je Zorica navaljivala, sa unukom Despotom je došla, za mene je važno da slušamo ljude i baš sam srećan jer ovo je ono što ljudima najviše znači.

Predsednik je poručio izvođačima radova da prošire bankine. Kako kaže, ovo znači život i za ovo selo i za ove ljude, kao i sve drugo u šta se ulagalo u prethodnom periodu, pitajući građane šta je još potrebno da se uradi u ovom mestu.

- Sad ljudi vide da se rade putevi više nego ikad i ja sam srećan što to ljudi traže. Kad biste vi znali koliko toga ima što smo rekli a još nismo uradili i ja to znam jer ne možete sve da stignete i nije samo da ne možete da stignete, znate li vi koliko košta ovaj put, košta 1.200.000 evra. Znate li kad bi Leskovac skupio te pare? Hoću da radimo mnogo više u ovakvim mestima koja su siromašnija.

Predsednik je istakao da su u Leskovac dovedene nove fabrike, da je prosečna plata porasla, a da je nezaposlenih sve manje, ali da je u Beogradu i dalje mnogo veća prosečna plata.

- Moramo ravnomerno da ulažemo da bi ljudi mogli da ostanu i opstanu ovde, ali još mnogo toga mora da se uradi. Ovde da dođe jedna kapitalna investicija, to su velike stvari, ali ovo donosi ljudima radost u kuću. Svi su na različite načine izašli na vrata jer im je ovo najveća radost. Baš sam srećan što sam tu i što ovo dobro ide.

- Kunu mi mamu maminu i tako dalje. Ja sam ponosan na to što se rade putevi. Ponavljam, nađite rupu na auto-putu ili brzoj saobraćajnici, dobićete veliku novčanu nagradu. Nema nijedne rupe, mi smo proveravali. Tražite, nećete naći. Toliko para ulažemo i trošimo na održavanje puteva, posebno na održavanje glavnih puteva. Tu rupe nema, a ovde po selima uglavnom puteva nema, pa gradimo. Sve je to mnogo skupo, ali će ljudima mnogo da znači.

Sinkovci čekaju predsednika

Radovi na putu između Gornjih i Donjih Sinkovaca kod Leskovca su u punom jeku, a ekipe izvode završne radove na deonici dugoj oko 3,9 kilometara.

Sve spremno za dolazak predsednika Vučića u Sinkovce

Na mestu događaja nalazi se i mobilna ambulanta, koju će predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići tokom posete selu. Meštani polako pristižu i okupljaju se, očekujući dolazak predsednika.

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Investicija vredna skoro 140 miliona dinara Kako prenose lokalni mediji, ukupna dužina deonice koja se asfaltira iznosi 3.920 metara, od čega se 3.120 metara odnosi na put Donje Sinkovce-Gornje Sinkovce, a 800 metara na krak prema Gornjem Trnjanu. Investitor radova su Putevi Srbije, a izvođač Srbijaautoput d.o.o. Beograd. Vrednost radova je 138.430.081 dinar. Na ovaj način rešiće se višedecenijski problem meštana ovog dela grada, a završetkom radova biće omogućeno bezbednije i brže kretanje stanovnika Gornjeg i Donjeg Sinkovca, Gornjeg Trnjana, Vlasa, Togočevca i drugih okolnih mesta, koji će do grada moći da stižu i Hisarskim putem i da se neposredno povežu sa državnim putem Leskovac-Lebane.

Autor: A.A.