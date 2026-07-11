Sa brojanicom u ruci kunu mamu maminu: Vučić o ljudima kojima smetaju radovi na putevima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi završne radove na modernizaciji opštinskog puta na deonici između Gornjih i Donjih Sinkovaca.

Na komentar novinara da nekima smetaju radovi na putevima u Srbiji, Vučić kaže:

"Da, video sam to u nekim novinama da se neki ljudi žale što su radovi na putu, pa mi sa sve brojanicom u ruci kunu mamu maminu i tako dalje. Ja sam ponosan na to što se rade putevi. Znate li da sam ponudio nagradu, ponavljam: nađite mi rupu na putu ili brzoj saobraćajnici, dobićete visoku novčanu nagradu. Ne iz državnih sredstava, privatno. Nema ni jedne rupe ni na jednom auto-putu ni brzoj saobraćajnici. Toliko para ulažemo u održavanje puteva, posebno glavnih. Tu rupe nema. U seluma uglavnom nema puteva, pa gradimo. Mnogo je skupo, ali značiće", rekao je predsednik Vučić.

Autor: A.A.