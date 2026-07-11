ADRIJANA MESAROVIĆ I MAJA GOJKOVIĆ POSETILE STARU PAZOVU Opština za ponos, sa izrazito jakom ekonomskom i privrednom snagom DOBRO MESTO ZA ŽIVOT

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović posetila je Opštinu Stara Pazova gde je sa predsednicom Pokrajinske Vlade Majom Gojković prisustvovala događaju "Stara Pazova nekad i sad".

- Divno druženje sa građanima Stare Pazove, divno druženje sa saborcima, decom. Divni razgovori, konstruktivni, sa građanima koji se tiču drugih razvojnih planova za dalji razvoj ove opštine. Ovo je opština koju karakteriše izrazita ekonomska snaga. Počev od 2012. od kada je Aleksandar Vučić na čelu naše države, odnosno, kada smo preuzeli odgovornost za vođenje ove opštine, oko 5,5 puta je uvećan budžet. I sve to kao posledica izrazito jake i snažne privredne aktivnosti. Najveća svetska imena kad je u pitanju industrija i kada je u pitanju avio industrija su ovde. Imamo i naših kompanija, i kineskih. Razvijene su industrijske zone u svim naseljenim mestima, svega 780 ljudi na evidenciji nezaposlenih. Kada kažem svega ne mislim da je malo, borićemo se do poslednjeg građanina. To su građani koji suštinski radno sposobni, ali nisu u potrazi za radnim angažovanjem. Ova opština je minimalna kada je u pitanju istorijska stopa nezaposlenosti. Ponosna sam na ono što je uradila ova opština u razvoju privrede i industrijskih zona. Razgovarali smo o tome šta dodatno možemo da unapredimo. Dodatno da priđemo sa programima koje Ministarstvo prirede raspisuje na inicijativu predsednika Vučića, šta je to što možemo da pružimo privrednicima, preduzetnicama. Žene neguju stare zanate i radinost, sve ono što čuva našu kulturnu baštinu. I niz je manifestacija koje se ovde održavaju i razgovarali smo kako Ministarstvo, Pokrajina i Vlada mogu da pomognu dalji razvoj tih manifestacija. Razgovarala sam i sa predstavnicima javno-komunalnih preduzeća koji se staraju da Stara Pazova bude zelena, uređena i čista. Vidi se sloga u smislu saradnje svih nivoa vlasti. Na panoima iza nas smo videli samo deo urađenog poslednjih godina, od 2012. godine. Opština su za ponos kada je u pitanju razvoj, ekonomska i privredna snaga. Jak lokalni budžet imaju, opština koja sopstvenim kapacitetima može da realizuje krupne infrastrukturne projekte. Vlada će i dalje biti partner ove opštine - naglasila je Mesarović.

Predsednica Pokrajinske vlad Maja Gojković istakla je da joj je u poslednje dve nedelje ovo treći dolazak u Staru Pazovui, što znači da Pokrajinska vlada ima izuzetno dobru saradnju sa opštinom i da prati njihove planove i sve što završavaju.

- Čitav život dolazim u Pazovu i nije ni za porediti kako je nekada izgledala, a kako izgleda danas. Pokazalo se kao važno za razvoj ove, ali i svake opštine, otvaranje mnogih fabrika i preduzetničkih pogona. To puni budžet, stepen nezaposlenosti je na minimalnom nivou. Skoro 200 je velikih firmi ovde, kao i sve druge koje se oslanjaju na njihov rad. Važna je i blizina Novog Sada i Beograda i dobra povezanost. Deonica brze pruge Beograd Stara Pazova nije prikazana na panoima, a moramo je spomenuti. Mnogo znači za komunikaciju sa dva velika grada. Ulaganje u Staru Pazovu ne prestaje. Sve više firmi ovde otvara svoje pogone. Iz ove opštine se više ne odlazi već Novosađani i Beograđani dolaze ovde da žive. Sve više se stanova traži. Ovo je dobro mesto za život - rekla je Gojković.

Predsednik Opštine Stara Pazova Đorđe Radinović istakao je da Stara apzova, kao ni država Srbija, ne bi danas izgledali kako izgledaju da nisu pod vođstvom predsednika Alkeksandra Vučića.

- Zahvaljujem se od srca. Stara Pazova nastavlja da se razvija, na jako dobrom smo geografskom položaju, autoput je tu, pruga nam je tu, obala Dunava. Ovde se doseljava veliki broj ljudi i srećni smo zbog toga. Još ćemo da se više trudimo. Ovi rezultati podstiću na još veći rad - naveo je Radinović.

Autor: A.A.