Pavkov: U Boru zabeležen istorijski najbolji kvalitet vazduha od 2018. godine

Ministarka za zaštitu životne sredine Sara Pavkov izjavila je danas da je u Boru zabeležen istorijski najbolji nivo kvaliteta vazduha od 2018. godine i istakla da su prema podacima do juna 2026. koncentracije PM čestica bile ispod granične vrednosti.

Pavkov je na Instagramu navela da su sve emisije do 30. juna bile ispod granične vrednosti za PM čestice.

"Ono što je mnogo značajnije za Bor su vrednosti sumpor-dioksida, gde možete da vidite značajan pad u emisijama, kada već govorimo o Boru i o ulaganjima, opet kineskih investitora", navela je Pavkov uz video snimak sa skupštinskog zasedanja gde je govorila o stanju kvaliteta vazduha u Boru.

Ministarka je ukazala da je od januara do maja 2026. godine prosečna koncentracija sumpor-dioksida emitovana iz dimnjaka fabrike sumporne kiseline iznosila 99,3 odsto manje u poređenju sa 2018. godinom.

"Istovremeno, prosečna koncentracija sumpor-dioksida zabeležena na pet gradskih automatskih mernih stanica iznosila je manje 66,3 posto u odnosu na 2018. godinu. Kvalitet vazduha dostigao je do sada u monitoringu istorijski najbolji nivo", istakla je Pavkov.

Ona je dodala da su kineski investitori uložili mnogo u ekonomiju Republike Srbije i otvorili toliko radnih mesta i za toliko procena uticaja ishodovali saglasnosti i trenutno su u postupcima izmene i dopune.

Autor: Pink.rs