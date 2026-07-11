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Ministarka Pavkov: U Boru je trenutno istorijski najbolji nivo kvaliteta vazduha od 2018. godine; Evo šta kažu mere i studije

Izvor: Dnevnik.rs, Foto: MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE/ JOVANA ROŠUL (STF) ||

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov izjavila je da je u Boru istorijski najbolji nivo kvaliteta vazduha, uz drastično smanjenje emisije sumpor dioksida u vazduh, u odnosu na 2018. godinu.

- Sve emisije su ispod granične vrednosti za PM čestice. Ono što je mnogo značajnije za Bor su vrednosti sumpor-dioksida, gde možete da vidite značajan pad u emisijama. Kada već govorimo o Boru i o ulaganjima, pomenuću kineske investitora, jer oni su njima definitivno najveći neprijatelji, a uložili su toliko u ekonomiju Republike Srbije i otvorili toliko radnih mesta i toliko procena uticaja ishodovali, saglasnosti i trenutno su u postupcima izmene i dopune. Nemaju integrisanu dozvolu, ali su i u tom postupku. Ono što je važno jeste da su mere i studije stavljene u funkciju onako kako treba, a u prilog govore sledeći podaci: od januara do maja 2026. godine prosečna koncentracija sumpor-dioksida emitovana iz dimnjaka fabrike sumporne kiseline iznosila je 99,3 posto manje u poređenju sa 2018. godinom. Istovremeno, prosečna koncentracija sumpor-dioksida zabeležena na pet gradskih automatskih mernih stanica iznosila je manje 66,3 posto u odnosu na 2018. godinu. Kvalitet vazduha dostigao je do sada u monitoringu istorijski najbolji nivo - rekla je Pavkov.

Autor: A.A.

#Bor

#Sara Pavkov

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