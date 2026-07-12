Pogledajte tablice na blokaderskim kolima: Maltretirali su aktiviste SNS u Kragujevcu, ali snimljen je ključan detalj (VIDEO)

Blokaderi su juče po ko zna koji put maltretirali aktiviste Srpske napredne stranke (SNS), ovog puta u Kragujevcu, ali snimljen je ključan detalj koji otrkiva sve o njima.

Naime, oni su u Kragujevac došli, verovali ili ne, iz Hrvatske, samo da bi maltertirali one koji podržavaju politiku vladajuće partije i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Dokaz za to su registarske oznake na njihovom automobilu, na osnovu kojih se vidi da su iz Zagreba, što je evidenturano i snimkom sa lica mesta.

U jednom trenutku se na ovom video-zapisu vidi kako dvoje blokadera odlaze do svog automobila, otvaraju gepek kako bi iz njega izvadili blokaderski propagandni materijal, uključujući i majice s natpisom "studenti pobeđuju", a onda se i bukvalno hvale registarskim tablicama, pokazujući prstom na njih.

Pogledajte na snimku kako je to izgledalo.

Podsetimo, Hrvatska već mesecima aktivno učestvuje u blokaderskim pokušajima rušenja Srbije, a njihove sramne akcije vrhunac su doživele tokom blokaderskih okupljanja u Beogradu.

Pročitajte u odvojenoj vesti kako je to izgledalo.