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'U ŠAPCU ĆE BITI ČUDO' VUČIĆ NAJAVIO: Proizvodnja humanoidnih robota počinje 22. ili 29. avgusta

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će kompanija Mint započeti proizvodnju humanoidnih robota 22. ili 29. avgusta i istakao da je sada sve dogovoreno sa investitorom.

"Pozivam vas 22. ili 29. avgusta u Šabac. Konačno je dogovoreno sve sa investitorom", rekao je Vučić novinarima tokom posete domaćinstvu Dragana Todorovića u Jadranskoj Lešnici kod Loznice.

Fabrika robota u Šapcu, kako je rekao, biće bolja nego ona koju je posetio u gradu u Đasingu, u provinciji Džeđijang.

"U Šapcu će biti čudo. Loznica će takođe i dalje da napreduje. Doveli smo Adient, ali moraće da se pojačava sad i Adientu treba malo pomoći", rekao je Vučić.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Vučić je istakao da je urađen stadion i brza saobraćajnicu do Loznice.

"I sada treba ovo oko prelaza Šepak da uradimo, i onda nam ostaje do Malog Zvornika da produžimo preko Banje Koviljače, brzu saobraćajnicu i onda smo rešili sve, približili i Karakaj i Šepak i Republiku Srpsku i BiH i sve drugo. Tako da, to su strateški velike stvari", rekao je Vućić.

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Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Lešnica

#Loznica

#Politika

#Srbija

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