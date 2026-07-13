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Aktivisti SNS razgovarali sa građanima Smedereva! Stanimirović: Mladi su iskazali snažnu bezrezervnu podršku politici Vučića

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/rodoljub.stanimirovic ||

Gradski odbor Srpske napredne stranke u Smederevu organizovao je promotivni štand na gradskom trgu, gde su članovi i aktivisti razgovarali sa građanima i predstavili rezultate dosadašnjeg rada, kao i planove za naredni period.

- Tokom susreta sa građanima razgovarano je o temama od značaja za svakodnevni život, a prisutni su imali priliku da iznesu svoje sugestije, predloge i ideje. Neposredna komunikacija sa građanima predstavlja jedan od najvažnijih principa delovanja, jer se upravo kroz dijalog najbolje prepoznaju potrebe i prioriteti lokalne zajednice. Velika posećenost štanda još jednom je potvrdila interesovanje građana za otvoren razgovor i aktivno učešće u društvenim procesima. Ovu prijatnu i srdačnu atmosferu na skupu sa jasnim porukama uneli su mladi koji su iskazali snažnu bezrezervnu podršku politici predsednika Srbije Aleksandra Vučića - naveo je Rodoljub Stanimirović.

Foto: Instagram.com/rodoljub.stanimirovic

Veliki broj Smederevaca iskoristio je priliku da razgovara sa predstavnicima stranke, postavi pitanja i iznese predloge i sugestije u vezi sa daljim razvojem grada. Na štandu su građanima bili dostupni promotivni materijali, a zainteresovani su mogli da se informišu o realizovanim projektima i budućim investicijama.

Pod sloganom „Srbija pobeđuje“, uz poruku „Aleksandar Vučić – Srbija, naša porodica“, okupljeni su istakli značaj neposrednog kontakta sa građanima i nastavka dijaloga o temama koje su važne za svakodnevni život.

Iz Gradskog odbora SNS Smederevo poručuju da će i u narednom periodu nastaviti sa organizovanjem ovakvih aktivnosti, kako bi bili dostupni građanima i zajedno radili na unapređenju kvaliteta života u Smederevu.

Autor: S.M.

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