VUČIĆ STIGAO U PARIZ: Predsednik Srbije jedini gost iz zemlje koja nije članica NATO-a ni EU na vojnoj paradi povodom Dana pada Bastilje

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Pariz, gde će tokom dvodnevnog boravka prisustvovati vojnoj paradi povodom nacionalnog praznika Republike Francuske – Dana pada Bastilje.

Ovo je prvi put da je predsednik Srbije dobio čast da prisustvuje ovom prestižnom događaju. Posebno je značajno da će predsednik Vučić na svečanosti jedini predstavljati zemlju koja nije članica NATO-a, Evropske unije, niti Koalicije voljnih, čime je dodatno naglašen značaj ove diplomatske posete.

U čast šefova država i vlada koji će prisustvovati sutrašnjoj vojnoj paradi, predsednik Francuske Emanuel Makron prirediće večeras svečanu večeru, kojoj će prisustvovati i predsednik Srbije.

Prema podacima francuskog Ministarstva odbrane, ovogodišnja parada biće impresivna – defilovaće 6.686 francuskih vojnika, 315 vozila, 98 aviona, 33 helikoptera i 193 konja iz Konjičkog puka Republikanske garde. Centralni deo svečanosti biće obeležavanje jubileja, 400 godina od osnivanja francuske mornarice.

Autor: D.S.