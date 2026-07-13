Linta: Nikada ne treba da se zaboravi stradanje srpske dece u logorima NDH

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je danas na praznik Svete dece mučenika jastrebarskih i sisačkih da nikada ne treba da se zaboravi i oprosti stradanje srpske dece u koncentracionim dečjim logorima u Sisku i Jastrebarskom u NDH.

U saopštenju Saveza Srba iz regiona navodi se da je Linta podsetio da su ta deca stradala u ustaškim logorima tokom Drugog svetskog rata.

"Odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve za 2022. godinu oni su proglašeni za svete, a njihov spomen se obeležava svakog 13. jula", rekao je Linta.

Ukazao je da je dečji logor u Jastrebarskom je osnovan u julu 1942. godine.

"Prema podacima Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača NR Hrvatske kroz logor je prošlo 3.336 dece, uglavnom sa Kozare, dok je najmanje 768 njih zvanično umrlo za nepunih mesec i po dana. Istraživač Dragoje Lukić navodio je i veći broj žrtava, ističući da je stradalo više od hiljadu dece. Logor u Jastrebarskom je zatvoren nakon što ga je 26. avgusta 1942. godine zauzela Četvrta kordunaška brigada NOVJ", rekao je Linta.

Dodao je da je dečji logor u Sisku otvoren 3. avgusta 1942. godine, kada je dovedeno oko 1.300 dece iz logora Mlaka i Stara Gradiška.

"U Sisak je, od avgusta do kraja oktobra 1942. godine, dovedeno više od 7.000 srpske dece uglavnom sa Kozare, ali i sa Banije, Like, Korduna i Slavonije. Od 3. avgusta 1942. do 8. januara 1943. godine, kada je logor prestao sa radom, živote je izgubilo oko 2.000 srpske dece uzrasta od kolevke do 15 godina", rekao je Linta.

Prema njegovim rečima, u Hrvatskoj od dolaska Franje Tuđmana na vlast 1990. godine do danas traje proces rehabilitacije ustaškog režima i genocidne NDH.

"Jedan od mnogih dokaza jeste sramno negiranje velikodostojnika Katoličke crkve u Hrvatskoj, ali i većinskog dela hrvatske javnosti da su u Jastrebarskom i Sisku bili logori za decu u Drugom svetskom ratu već ističu da su pitanju bila tobože prihvatilišta. Međutim, svedočenja ljudi koji su oslobađali logor Jastrebarsko, kao i dnevnik Diane Budisavljević najbolje potvrđuju da je u pitanju bilo logor, a ne prihvatilište. Pored toga, hrvatska istoričarka Nataša Mataušić je u svom doktorskom radu na temu 'Diana Budisavljević i građanska akcija spasavanja dece žrtava ustaškog režima' jasno navela kako se nije radilo o 'prihvatilištima', već o ustaškim logorima za srpsku decu", kazao je Linta.

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Autor: Pink.rs