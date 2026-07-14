Đurić: Srbija i SAD ove sedmice počinju strateški dijalog, prvi put odnosi podignuti na najviši nivo

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je u Vašingtonu jutros doneta odluka o otpočinjanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država i naveo da je prva sesija dijaloga zakazana za petak, 17. jul.

Đurić je istakao da prvi put u istoriji Srbija i SAD podižu odnose na nivo strateškog partnerstva.

- Ovo znači da SAD i administracija predsednika (Donalda) Trampa šalju snažnu poruku ne samo prema Srbiji i našoj administraciji i našem narodu, već jednu snažnu poruku prema američkim institucijama da je Srbija doživljena kao partner i kao prijateljska zemlja. Ovo je nešto na čemu smo radili mnogo godina, nešto što je u profesionalnom smislu jedno od ozbiljnijih dostignuća za sve naše diplomate koje su se za to borile, i naravno za Vladu i za sve nas u Srbiji' - rekao je Đurić za RTS.

On je kazao da na poziv državnog sekretara SAD Marka Rubija danas putuje u Vašington, gde će u četvrtak učestvovati na samitu.

- Ali ovo što se dešava u petak je diplomatska a, rekao bih, i politička istorija u odnosima Srbije i SAD. Mislim da će i ekonomija i građani i međunarodni položaj i ugled Srbije ovim dodatno biti osnaženi - zaključio je Đurić.

Zahvalio je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na podršci tom procesu.

- Predsednik Vučić je godinama podržavao naše napore da unapredimo odnose sa SAD i veoma sam srećan i zadovoljan zbog toga što danas mogu to da objavim - rekao je Đurić.

Govoreći o značaju strateškog dijaloga za građane i za pozicioniranje Srbije, Đurić je naveo da uspostavljanje dijaloga Srbiju svrstava u krug država sa kojima Vašington ima najviši nivo institucionalne saradnje.

- Ako bismo pravili paralelu između odnosa sa EU i SAD, to je "američki klaster za Srbiju". To je stavljanje Srbije u potpuno drugu fioku - istakao je Đurić, naglasivši da Srbija danas dolazi u situaciju u kojoj nije bila ni velika Jugoslavija - da bude zvanično prepoznata kao jedan od strateških partnera SAD.

Ocenio je da je uspostavljanje strateškog dijaloga sa SAD srpski nacionalni interes i da je to važno zbog ključnih nacionalnih pitanja kao što su Kosovo i Metohija, Republika Srpska i očuvanje unututrašnje stabilnosti.

- Prošle godine smo imali ozbiljno razumevanje administracije predsednika (SAD Donalda) Trampa za rešavanje problema u Bosni i Hercegovini i uspeli smo da rešimo određene probleme - naveo je šef srpske diplomatije.

Ukazao je da je strateški dijalog značajan i za ekonomiju i da je signal investitorima, a kao primer je naveo Mađarsku koja je, kako je rekao, napravila kvantni skok u svojoj ekonomiji kada je dobila status strateškog partnera.

- Brojne američke finansijske institucije, brojne američke tehnološke i druge kompanije počele su da koriste Budimpeštu za delovanje prema Evropi. Ovo je značajan korak za nas - zaključio je Đurić.

Autor: S.M.