Starović završio posetu Vašingtonu, najavio početak strateškog dijaloga SAD i Srbije

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović, po završetku radne posete Vašingtonu, najavio je početak strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država.

Starović je na mreži Instagram rekao da je završio radnu posetu Vašingtonu tokom koje je imao prilike da se susretne sa četvoro američkih kongresmena, sa dvoje specijalnih izaslanika Stejt departmenta i sa predstavnicima više relevantnih tink tenk organizacija.

"Svim svojim sagovornicima predstavio sam Srbiju kao pouzdanog, predvidivog i kredibilnog partnera, kao zemlju koja će dogodine biti domaćin najveće specijalizovane svetske izložbe ikada, ali i kao društvo koje je okrenuto budućnosti i privrednom razvoju i miroljubivoj saradnji", rekao je Starović u svom obraćanju.

Autor: D.Bošković