AKTUELNO

Politika

Starović završio posetu Vašingtonu, najavio početak strateškog dijaloga SAD i Srbije

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug ||

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović, po završetku radne posete Vašingtonu, najavio je početak strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država.

Starović je na mreži Instagram rekao da je završio radnu posetu Vašingtonu tokom koje je imao prilike da se susretne sa četvoro američkih kongresmena, sa dvoje specijalnih izaslanika Stejt departmenta i sa predstavnicima više relevantnih tink tenk organizacija.

"Svim svojim sagovornicima predstavio sam Srbiju kao pouzdanog, predvidivog i kredibilnog partnera, kao zemlju koja će dogodine biti domaćin najveće specijalizovane svetske izložbe ikada, ali i kao društvo koje je okrenuto budućnosti i privrednom razvoju i miroljubivoj saradnji", rekao je Starović u svom obraćanju.

Autor: D.Bošković

#SAD

#Srbija

#starovic

#vasington

POVEZANE VESTI

Politika

Starović nastavio radnu posetu SAD-u nizom važnih susreta sa predstavnicima Kongresa

Politika

STAROVIĆ ODGOVORIO ĐILASU: Opet ste uspeli sve da promašite!

Politika

Starović se oglasio iz Minhena: Srbija želi mir, ali jača odbrambene kapacitete

Politika

Starović odgovorio Đilasu: Gazda srpske opozicije neodoljivo podseća na svinju iz 'Životinjske farme'

Region

'Glas Srbije u Vašingtonu se čuje, uvažava i uzima u obzir' MINISTAR STAROVIĆ NAKON POSETE SAD: Jasan fokus je na ekonomiji i razvoju

Politika

Starović: Neverovatna je drskost Đilasa koji bez ikakvog utemeljenja ispaljuje optužbe i laži