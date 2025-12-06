AKTUELNO

'Glas Srbije u Vašingtonu se čuje, uvažava i uzima u obzir' MINISTAR STAROVIĆ NAKON POSETE SAD: Jasan fokus je na ekonomiji i razvoju

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović je u intervjuu za Njuzmaks Balkans govorio o svojoj radnoj poseti Vašingtonu, učešću na godišnjem forumu Međunarodne unije za demokratiju i brojnim razgovorima u vodećim američkim tink-tenkovima.

Starović je istakao da Srbija u SAD predstavlja svoje pozicije kao moderna, otvorena i partnerski orijentisana država, s jasnim fokusom na ekonomiju i razvoj.

Kako je dodao, sastanci s najznačajnijim institucijama poput, Heritage, Hudson, Atlantic Council, American Jewish Committee, IRI i NDI, kako je naveo, važni su jer oblikuju stavove u vrhu američke administracije i širom sveta.

Ovakvi dijalozi, poručio je ministar, od suštinskog su značaja za jačanje saradnje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država.

Politika predsednika Aleksandra Vučića jasno pozicionira Srbiju kao državu koja gradi stabilnost, otvara vrata saradnje i vodi odgovornu, modernu i predvidivu politiku. Upravo zato se glas Srbije u Vašingtonu čuje, uvažava i uzima u obzir. Snažna i dosledna državna politika omogućava da Srbija bude prepoznata kao pouzdan partner koji stoji iza svojih stavova i radi u interesu svojih građana, poručio je Starović.

