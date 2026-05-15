Starović nastavio radnu posetu SAD-u nizom važnih susreta sa predstavnicima Kongresa

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović nastavio je radnu posetu Vašingtonu nizom važnih susreta sa predstavnicima Kongresa Sjedinjenih Američkih Država.

Tokom drugog dana boravka, ministar Starović razgovarao je sa kongresmenom Patrikom Hariganom iz Severne Karoline i kongresmenom Robertom Aderholtom iz Alabame.

Oba sagovornika su izrazila veliko interesovanje za dalje jačanje američko-srpskih odnosa, posebno u kontekstu predstojećeg Strateškog dijaloga između dve zemlje.

Kongresmen Aderholt je prihvatio poziv da se priključi Srpskom kokusu u Kongresu SAD, čiji je kongresmen Harigan član od ranije.

Ministar Starović se, takođe, sastao sa Elen Džermejn, specijalnom izaslanicom Stejt departmenta za pitanja Holokausta.

U razgovoru je razmenjeno mišljenje o zajedničkim naporima u borbi protiv narastajućeg antisemitizma širom sveta, kao i protiv revizije i distorzije istorije Drugog svetskog rata, koja je naročito prisutna u pojedinim zemljama.

Kao šef delegacije Republike Srbije pri Međunarodnoj alijansi za sećanje na Holokaust (IHRA), ministar Starović realizovao je i sadržajne susrete sa predstavnicima Američko-izraelskog komiteta za javne poslove (AIPAC) i Američkog jevrejskog komiteta (AJC).