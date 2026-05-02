AKTUELNO

Politika

STAROVIĆ ODGOVORIO ĐILASU: Opet ste uspeli sve da promašite!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović, oštro je odgovorio Draganu Đilasu na lažne objave na društvenim mrežama po pitanju njegove posete Zagrebu.

- Opet ste uspeli sve da promašite. Nisam se juče vratio iz Kine, već iz Zagreba, gde sam sa vladikom Kirilom obišao nedavno vandalizovani Saborni hram Preobraženja Gospodnjeg. No na stranu sve to, bolje objasnite kako to i dalje pledirate na evropski predznak kada ste u Narodnoj skupštini glasali protiv paketa evropskih zakona?! - napisao je Starović.

