Starović: Umesto izgradnje širokog društvenog konsenzusa, uspeli su da evropski put Srbije svedu na ideološki hobi (FOTO)

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović oštro je prokomentarisao skup podrške za Srbiju u EU, koja je po svemu sudeći okupila šačicu ideološki ostrašćenih pojedinaca.

- Evo te "masovne" podrške za Srbiju u EU koju je proizvelo otvoreno svrstavanje Evropskog pokreta uz tzv. proevropsku opoziciju. Umesto izgradnje širokog društvenog konsenzusa, uspeli su da evropski put Srbije svedu na ideološki hobi samoproglašene beogradske elite i NVO-džetseta. Izvesno zaslužuju priznanje i zahvalnost svih anti-evropskih snaga, kako iz zemlje tako i iz inostranstva - napisao je Starović na svom X nalogu.

