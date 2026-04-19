Starović: Umesto izgradnje širokog društvenog konsenzusa, uspeli su da evropski put Srbije svedu na ideološki hobi (FOTO)

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović oštro je prokomentarisao skup podrške za Srbiju u EU, koja je po svemu sudeći okupila šačicu ideološki ostrašćenih pojedinaca.

- Evo te "masovne" podrške za Srbiju u EU koju je proizvelo otvoreno svrstavanje Evropskog pokreta uz tzv. proevropsku opoziciju. Umesto izgradnje širokog društvenog konsenzusa, uspeli su da evropski put Srbije svedu na ideološki hobi samoproglašene beogradske elite i NVO-džetseta. Izvesno zaslužuju priznanje i zahvalnost svih anti-evropskih snaga, kako iz zemlje tako i iz inostranstva - napisao je Starović na svom X nalogu.

Ево те "масовне" подршке за Србију у ЕУ коју је произвело отворено сврставање Европског покрета уз тзв. проевропску опозицију. Уместо изградње широког друштвеног консензуса, успели су да европски пут Србије сведу на идеолошки хоби самопроглашене београдске елите и НВО-џетсета.… pic.twitter.com/uAJnNF8FvT — Nemanja Starović (@nstarovic) 19. април 2026.

Autor: A.A.