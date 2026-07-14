Planirana nova ulaganja u energetiku: Gasovod Niš–Velika Plana među ključnim projektima za Srbiju

Srbija planira izgradnju gasovoda Niš-Velika Plana uz podršku Svetske banke, što će poboljšati energetsku sigurnost i privlačenje investicija.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović sastala se danas sa delegacijom Svetske banke kako bi razgovarali o realizaciji prve faze novog gasnog programa, koji podrazumeva izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, kao i o modelu finansiranja i upravljanja ovim projektom.

- Radimo na konkretnim koracima za početak projekta vrednog jednu milijardu evra kroz koji ćemo jačati i modernizovati unutrašnju gasnu infrastrukturu, institucionalne kapacitete i pružiti podršku reformskim aktivnostima sa Svetskom bankom. U prvoj fazi ćemo izgraditi prvu deonicu gasovoda Niš-Velika Plana - rekla je Đedović Handanović, saopštilo je ministarstvo.

Kako je istakla, realizacijom ovog projekta Srbija će dobiti nove gasovode koji će omogućiti bolje korišćenje kapaciteta gasnih interkonekcija sa susednim državama.

To znači, kako je rekla, i veću energetsku sigurnost, kao i jačanje naše pozicije tranzitne zemlje i gasnog čvorišta u ovom delu Evrope, što nam donosi i veće prihode.

- Južni i istočni delovi zemlje će dobiti veći pristup gasu, što je važno za razvoj industrije i privlačenje investicija - rekla je ministarka Đedović Handanović.

Ona je navela da se u narednim fazama programa planira povećanje kapaciteta postojeće transportne mreže prirodnog gasa, izgradnja novih kompresorskih stanica, kao i proširenje kapaciteta podzemnih skladišta gasa. Time bi se dodatno unapredila sigurnost gasnog sistema, regionalna povezanost i njegova fleksibilnost.

Tokom sastanka bilo je reči i o načinu finansiranja projekta, kao i o organizaciji njegovog upravljanja.

- Radnu grupu za koordinaciju projekta će činiti predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike, kompanija iz gasnog sektora 'Gas infrastrukture', 'Transportgasa', 'Srbijagasa' i drugih relevatnih strana. Do odobrenja finansiranja, ova radna grupa će koordinirati pripremu i implementaciju projekta, kako bi sve aktivnosti bile sprovedene u planiranim rokovima - rekla je ona.

Na sastanku je razmatrana i planirana dinamika realizacije projekta, uključujući proceduru odobravanja finansiranja od strane Svetske banke, formiranje jedinice za implementaciju projekta, kao i obezbeđivanje neophodne institucionalne podrške.

Autor: S.M.