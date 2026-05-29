STRATEŠKI PROJEKAT ZA ENERGETSKU BEZBEDNOST: Đedović Handanović sa Svetskom bankom o novom programu za gasni sektor – Gradi se gasovod Niš–Velika Plana!

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa direktorom Kancelarije Svetske banke u Srbiji Nikolom Pontarom o pokretanju novog, višefaznog programa za razvoj gasnog sektora, koji će dugoročno osigurati energetsku stabilnost naše zemlje.

Kako je istaknuto, ključni prioritet Srbije jeste diversifikacija pravaca snabdevanja gasom, što će se postići izgradnjom novih gasnih interkonekcija sa susednim zemljama, pre svega sa Severnom Makedonijom i Rumunijom.

Nove rute stižu za dve godine: Više gasa i veća sigurnost

Ministarka Đedović Handanović je naglasila važnost brzog delovanja i strateške podrške koju Srbija dobija od međunarodnih finansijskih institucija.

– Dve nove interkonekcije trebalo bi da budu izgrađene u naredne dve godine i doneće Srbiji više novih ruta i veću sigurnost u slučaju kriza. Veoma nam je značajna podrška Svetske banke na povećanju kapaciteta postojeće transportne mreže prirodnog gasa unutar zemlje, izgradnji kompresorskih stanica i povećanju kapaciteta podzemnih skladišta gasa – poručila je ministarka energetike.

Detaljan plan po fazama: Od Niša do Beograda, sprema se i transport vodonika

Novi višegodišnji program Svetske banke i Vlade Srbije podeljen je u tri ključne faze koje obuhvataju potpunu modernizaciju i širenje gasne mreže:

Prva faza: Podrazumeva izgradnju deonice gasovoda Niš–Velika Plana, kao i kompletnu pripremu tehničke dokumentacije za sve projekte koji će se realizovati u kasnijim etapama.

Faze 2 i 3: Obuhvatiće proširenje postojećih i izgradnju potpuno novih skladišta gasa sa pripadajućim gasovodima, kao i izgradnju strateški važnog gasovoda od Mokrina do Beograda.

Posebno je zanimljivo da će izrada novih studija obuhvatiti i detaljnu analizu spremnosti kompletne gasne infrastrukture u Srbiji za transport vodonika, što predstavlja korak ka ekološki održivoj energetici i budućnosti.

Na sastanku je detaljno razmatrana i dinamika svih aktivnosti, uključujući proces dobijanja zvaničnog odobrenja od Svetske banke za finansiranje celokupnog programa, formiranje ekspertskih timova i zvaničan početak izrade tehničke dokumentacije. Direktor Kancelarije Svetske banke Nikola Pontara izrazio je veliko zadovoljstvo što se uspešna saradnja sa Ministarstvom rudarstva i energetike nastavlja na ovako kapitalnim projektima.

Autor: D.S.