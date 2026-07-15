Zdravko Mladenović: Univerzitet u Beogradu kao pokazna vežba za totalitarizam

Juče se gotovo neprimetno kroz neke medije (ne i kroz luksemburške trovačnice) provukla vest da je Senat Univerziteta u Beogradu usvojio predlog Odluke o izmeni Statuta kojim se praktično onemogućava učestvovanje više od jednog kandidata u trci za rektora, kaže Zdravko Mladenović profesor matematike, član Odbora za obrazovanje NSRS.

- Naime, političar Vladan Đokić, predsednik Senata Univerziteta u Beogradu, potpisao je skandalozan dokument kojim se član 32. Statuta Univerziteta menja tako da za kandidaturu za rektora više nije dovoljna jedna trećina glasova ukupnog broja članova Senata, već bi bila potrebna apsolutna većina.U praksi to znači da ne bi bilo moguće da postoje dva kandidata za rektora, već samo jedan - naveo je Mladenović i dodao:

Sve ovo se dešava u godini u kojoj započinje postupak izbora novog rektora UB, što je samo po sebi potpuno neprihvatljivo, kao što je i neprihvatljiva činjenica da se onemogućava da se u izboru za rektora pred Savetom UB nađe više od jednog kandidata, što potpuno utvrđuje stav da je deo tzv. akademske zajednice duboko zagazio u totalitarizam i autokratiju, na šta se mora ukazati u trenutku kad isti plediraju da vode i državu.

- Pokušajmo samo da zamislimo da na pragu parlamentarnih izbora krajem ove godine, Narodna Skupština usvoji zakon po kome je za predaju liste potrebno recimo 80.000 potpisa, umesto dosadašnjih 10.000, ili da se prihvati samo lista one stranke koja prva preda svu potrebnu dokumentaciju, i tako bude jedina na glasačkom listiću?

Graknula bi i ala i vrana, i Bartulica i Goci, i žive i pokojne NVO, Nova S i N1 bi pravili višesatne specijale kako predsednik Aleksandar Vučić sprovodi diktaturu i tiraniju, samo danas niko da se oglasi i osudi diktaturu koju Vladan Đokić sprovodi na Univerzitetu u Beograd - naveo je Mladenović.

- Da li iko više ima dilemu ko ruši UB? Aleksandar Vučić koji je povećao ulaganja u visoko obrazovanje i prepolovio školarine studentima ili Vladan Đokić koji se ponaša kao Josif Visarionovič Staljin u najboljim danima? Odgovor svakom ko iole želi da razume suštinu je potpuno jasan - rekao je on.

Autor: S.M.