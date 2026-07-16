Blokaderi skinuli maske: Sada vode kampanju protiv izbora - Traže rušenje Vučića na ulici (VIDEO)

Blokaderi sada, verovali ili ne, vode kampanju protiv izbora i javno traže da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić ruši na ulici.

Ljubodrag Stojadinović iz Peščanika, gostujući na jednoj televiziji, javno je izneo da je protiv izbora - koje su oni tražili!?!

- Izbori u Srbiji su mogući jedino onda kada ovaj režim padne. Prvi uslov je da režim padne pa da se onda organizuju izbori u poštenim i fer uslovima. Ta mogućnost postoji. To je pritisak ulice. Pritisak ulice bi morao da otera ovaj režim, ali radi se o tome da smo mi društvo koje ne ume da brine o svojim potrebama - rekao je Stojadinović.

Stojadinović je zatim izvređao narod i istakao da su društvo sa posebnim potrebama.

- Socijalni bunt može da bude pokretač političkog preokreta, jer socijalni bunt je ovde izvestan. Nisu većina onih lobotomiranih članova sekte koje razvoze autobusima da bi aplaudirali i klicali ''Aci Srbinu'', to je uglavnom sirotinja. Puka sirotinja. Oni nemaju ništa, oni ga navodno vole, jako nemaju ništa. Ali kad je u pitanju socijalna pobuna, u njoj se brišu ideološke granice i radi se o opstanku. To su stvari koje su za njega veliki rizik - rekao je Stojadinović.