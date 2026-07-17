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Đurić: Izjave Ponoša doprinose relativizaciji političkog nasilja

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da upravo predsednik stranke Srbija centar srce Zdravko Ponoš svesno izjednačava građane koji mirno izražavaju svoje neslaganje sa onima koji su lomili, palili, uništavali imovinu i povređivali ljude i policajce i istakao da Ponoš relativizuje političko nasilje i svojim izjavama ga implicitno podstiče.

Đurić je, reagujući na navode Ponoša da je proteste posle pada nadstrešnice u Novom Sadu nazvao političkim terorizmom, istakao da ne postoje pretnje niti manipulacije koje Ponošu mogu doneti veće poverenje građana.

"Naprotiv, one samo dodatno osvetljavaju činjenicu da je politička grupacija kojoj pripadate učestvovala u podsticanju i opravdavanju takvog nasilja", naveo je Đurić u objavi na mreži X.

Istakao je da političkom nasilju nema mesta u Srbiji.

"Na radost ogromne većine građana, Srbija ostavlja iza sebe atmosferu podela i veštačke polarizacije koju nastojite da održite. Srbiji su potrebni argumentovana rasprava, politička odgovornost i rad u opštem interesu, a ne manipulacije, pretnje i pokušaji da se nasilje predstavi kao legitiman oblik političke borbe", naglasio je Đurić.

Ponoš je prethodno u objavi na mreži X naveo da je Đurić u izjavi tokom posete Vašingtonu proteste posle pada nadstrešnice nazvao političkim terorizmom, ocenjujući to kao "manipulaciju".

Autor: S.M.

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