'SLIKA GOVORI VIŠE OD HILJADU REČI' Siniša Mali pokazao kako niče srpski EXPO kompleks (FOTO)

Ministar finansija Siniša Mali, oglasio se povodom izgradnje EXPO.

- Dve fotografije. Isto mesto. Razlika tek oko dve i po godine - počeo je Mali, pa dodao:

- Zaista slika ponekad govori više od hiljadu reči. Za dve i po godine, prostor koji je nekada bio samo livada, postao je najveće gradilište u ovom delu Evrope.

Siniša Mali o modernom kompleksu EXPO.

- Danas u Surčinu, iz dana u dan, pred našim očima niče velelepni Nacionalni fudbalski stadion, EXPO kompleks, EXPO selo, hotel, ali i sva neophodna prateća saobraćajna i komunalna infrastruktura. Ono što je do skoro bila prazna površina, postaje moderan kompleks koji će ugostiti ceo sve i ostaviti trajno nasleđe za naše građane. Ove dve fotografije najbolje pokazuju koliko može da se uradi kada postoji jasan plan, vredan rad i posvećenost da se obećanja pretvore u dela - rekao je ministar, pa napomenuo:

- Svaki novi objekat, svaki metar izgrađene infrastrukture i svaki završen posao korak su bliže cilju - da Srbija 2027. godine bude domaćin Međunarodne specijalizovane izložbe EXPO.

Ministar Mali je zadovoljan napretkom.

- Rezultati se najbolje vide na terenu, a ovo je dokaz da sve možemo da ostvarimo kada posvećeno radimo i kada se borimo za još bolju i lepšu Srbiju - zaključio je Siniša Mali.

Autor: A.A.