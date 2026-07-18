Palo priznanje na blokaderskoj televiziji: Strateški dijalog SAD i Srbije koju vodi Vučić sjajna vest

Čak i blokaderi i njegova televizija morali su da priznaju uspeh Srbije koju vodi predsednik Aleksandar Vučić.

Na Novoj su morali da teška srca priznaju, da je strateški dijalog između SAD i Srbije koju vodi predsednik Vučić, sjajna vest za našu zemlju!

Naime, Dragana Filipović iz "Foruma za međunarodne odnose" rekla je:

"Strateški dijalog sa SAD je naravno uvek jedna dobra situacija u kojoj se jedna zemlja može naći, i pogotovu za nas gde je bilo dosta zategnutih momenata u odnosima sa Vašingtonom ovo jeste prosto jedan korak koji predstavlja pre svega priliku za nešto ubuduće."

"To je jedan mehanizam koji SAD koriste u svojoj politici. Kada govorimo o tome šta je zapravo taj strateški dijalog, on se zapravo oslanja na izveštaj Stejt departmenta Kongresu, koji je opet baziran na zakonu o Balkanu, i u tom izveštaju se jasno kaže da će se taj strateški dijalog otvoriti.

Autor: Pink.rs