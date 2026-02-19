PALO PRIZNANJE NA BLOKADERSKOM MEDIJU! Političko Sarajevo puca od muke, Vučićeva poseta Turskoj je bila izuzetno uspešna! (VIDEO)

Na blokaderskom mediju priznali su novi uspeh politike koju vodi predsednik Vučić.

Na blokaderskom mediju Nova S moglo je jasno da se čuje kako političko Sarajevo "puca o muke", nakon veoma uspešne posete predsednika Republike Srbije Aleksandara Vučića.

Naime, Zoran Panović Vućićeva je jasno istakao koliko je Vučićeva poseta Turskoj bila uspešna i kako je to primilo političko sarajevo.

- Kada je predsednik Vučić imao uspešnu posetu kod Erdogana u Turskoj, i kada ga je tamo dočekao na večari sa pesmom "Tamo daleko", odmah se kod nas pojavilo ono Sarajevo pucao od muke, zato što deo Sarajeva, politički, realno puca od muke, jer smatra da je saradnja sa Turskom njihovo ekslukzivno pravo - rekao je Zoran Panović.

Autor: Pink.rs