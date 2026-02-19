AKTUELNO

Politika

PALO PRIZNANJE NA BLOKADERSKOM MEDIJU! Političko Sarajevo puca od muke, Vučićeva poseta Turskoj je bila izuzetno uspešna! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen Instagram ||

Na blokaderskom mediju priznali su novi uspeh politike koju vodi predsednik Vučić.

Na blokaderskom mediju Nova S moglo je jasno da se čuje kako političko Sarajevo "puca o muke", nakon veoma uspešne posete predsednika Republike Srbije Aleksandara Vučića.

Naime, Zoran Panović Vućićeva je jasno istakao koliko je Vučićeva poseta Turskoj bila uspešna i kako je to primilo političko sarajevo.

- Kada je predsednik Vučić imao uspešnu posetu kod Erdogana u Turskoj, i kada ga je tamo dočekao na večari sa pesmom "Tamo daleko", odmah se kod nas pojavilo ono Sarajevo pucao od muke, zato što deo Sarajeva, politički, realno puca od muke, jer smatra da je saradnja sa Turskom njihovo ekslukzivno pravo - rekao je Zoran Panović.

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Turska

#Zoran Panović

POVEZANE VESTI

Politika

Podobni sarajevski Srbin udario na Vučićevu Srbiju: Oni neće da priznaju genocid u Srebrenici, a pitanje je da li bi Vučićeva BIA uhapsila Radovana Ka

Politika

Otvaranjem auto-puta 'Miloš Veliki' spašeno 100 života: Simbol modernizacije Srbije pod vođstvom Aleksandra Vučića

Domaći

Maja se udaje za Stanislava: Palo šok priznanje, Krofak obelodanio sve o njihovom odnosu

Politika

Obilazi televizije po Evropi i vodi kampanju protiv Vučića! Vjosi Osmani smeta Vučićeva nezavisna spoljna politika i što jedini nije uveo sankcije Rus

Politika

Jedinstvo nam nikada nije bilo potrebnije! Memić za Pink: Nisam došao kao ministar, već kao Husein Memić

Politika

NEVEROVATNO: Tužilački saradnik na blokaderskom skupu govori o Generalštabu i direktno krši osnovno načelo nepristrasnosti