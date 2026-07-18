AKTUELNO

Politika

Palo priznanje na blokaderskoj televiziji: Strateški dijalog SAD i Srbije koju vodi Vučić sjajna vest

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Čak i blokaderi i njihova televizija morali su da priznaju uspeh Srbije koju vodi Vučić.

Na blokaderskoj Novoj morali su da teška srca priznaju, da je strateski dijalog između SAD i Srbije koji vodi predsednik Vučić, sjajna vest za našu zemlju!

Dragana Filipović iz "Foruma za međunarodne odnose" rekla je:

"Strateški dijalog sa SAD je naravno uvek jedna dobra situacija u kojoj se jedna zemlja može naći, i pogotovu za nas gde je bilo dosta zategnutih momenata u odnosima sa Vašingtonom ovo jeste prosto jedan korak koji predstavlja pre svega priliku za nešto ubuduće."

"To je jedan mehanizam koji SAD koriste u svojoj politici. Kada govorimo o tome šta je zapravo taj strateški dijalog, on se zapravo oslanja na izveštaj Stejt departmenta Kongresu, koji je opet baziran na zakonu o Balkanu, i u tom izveštaju se jasno kaže da će se taj strateški dijalog otvoriti.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

#Dragana Filipović

POVEZANE VESTI

Politika

Palo priznanje na blokaderskoj televiziji: Strateški dijalog SAD i Srbije koju vodi Vučić sjajna vest

Politika

PALO PRIZNANJE NA BLOKADERSKOM MEDIJU! Političko Sarajevo puca od muke, Vučićeva poseta Turskoj je bila izuzetno uspešna! (VIDEO)

Politika

Hrvati teška srca udelili našem predsedniku kompliment: Vučić je vrhunski stručnjak za međunarodnu politiku (FOTO)

Politika

VUČIĆ: Pokrenuli smo strateški dijalog Srbije i SAD, što otvara velike mogućnosti

Politika

Na tajkunskoj televiziji vlada očaj! Dok je Vučić na vlasti, Srbija neće priznati da su Srbi genocidan narod

Politika

Brnabić o saradnji Srbije i SAD: Strateški dijalog doneće najviše koristi mladima