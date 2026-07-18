Hrvati pucaju od muke zbog Vučića i nezavisne politike koju vodi: On može i u prvi red u Francuskoj, i u Kijev da ne potpiše deklaraciju (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo je glavna tema u hrvatskim medijima.

Miro Kovač, bivši ministar spoljnih poslova Hrvatske je tokom gostovanja u jednoj od emisija, govorio je o nedavnim aktivnostima predsednika Vučića, tačnije o njegovoj poseti Francuskoj, a zatim i Ukrajini.

Po svemu sudeći komšijama nije po volji, to što Vučić uspeva da vodi uspešnu politiku prema različitim zemljama, a da pritom ne ugrozi ono najbitnije, suverenost naše zemlje i sigurnost naroda.

Smeta im to što je predsednik Srbije tokom parade u parizu sedeo u prvom redu, a potom tokom posete Ukrajini bio jedini koji nije potpisao deklaraciju koja je tamo usvojena.

Autor: Pink.rs