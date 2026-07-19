Odjekuju reči predsednika Vučića! Oglasio se večeras i poslao jasnu poruku: Rezultati su ono što ostaje iza nas i što govori više od svake izgovorene reči (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu pregled najvažnijih događaja iz prethodne sedmice i poručio da se snaga države dokazuje delima, a ne rečima.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je tradiciju da na kraju sedmice sumira najvažnije aktivnosti i događaje, a ovoga puta građanima se obratio putem Instagrama, gde je objavio video sa pregledom protekle nedelje.

Uz snimak je uputio poruku u kojoj je istakao da se uspeh i snaga jedne države ne mere rečima, već konkretnim rezultatima.

- Snaga se ne dokazuje rečima, već se vidi u delima. Ono što smo izgradili i što danas gradimo ostaje generacijama koje dolaze. Novi putevi, škole, bolnice i fabrike nisu samo projekti, već dokaz da radom možemo da menjamo zemlju i ljudima obezbedimo više sigurnosti, prilika i vere u budućnost. Rezultati su ono što ostaje iza nas i što govori više od svake izgovorene reči.

https://www.instagram.com/reel/Da_FOjaujJQ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Predsednik je naglasio da Srbija samostalno donosi odluke o svojoj budućnosti i da će nastaviti da vodi odgovornu politiku usmerenu ka daljem razvoju zemlje.

- Naša zemlja je slobodna i nezavisna da sama bira svoj put. Zato nastavljamo da radimo odgovorno, istrajno i sa jasnim ciljem da bude još snažnija, uspešnija i sigurnija.

Vučić je poruku završio ističući značaj zajedništva i vere u budućnost Srbije.

- Verujemo u svoju zemlju i u sve što možemo da ostvarimo kada smo ujedinjeni.

Autor: D.B.