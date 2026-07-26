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'SRBIJA JE ISPRED, IZNAD I IZA SVAKOG OD NAS' Vučić se obratio naciji: Gde god da sam bio u svetu, vaša podrška je bila ono što mi je uvek davalo snagu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav, tanjug/nenad mihailović ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se narodu na podršci i poručio da plan razvoja države, rast plata i penzija i očuvanje porodice ostaju apsolutni prioriteti.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima snažnom i emotivnom porukom na svom Instagram nalogu, izražavajući duboku zahvalnost srpskom narodu na nepokolebljivoj podršci politici odgovornosti i napretka.

- Da se zahvalim svim građanima Srbije na tome što su podržavali politiku odgovornosti i ozbiljnosti do sada. Svoje ideje, program i plan čuvaćemo, štititi i za njih se boriti. A to je plan da Srbija ide ubrzano napred, da se Srbija razvija, da penzije i plate rastu, da čuvamo porodice kao stub našeg društva, da čuvamo našu zemlju, da budemo sposobni da je sami zaštitimo i odbranimo - poručio je predsednik Vučić u svom najnovijem videu koji je objavio na Instagramu.

- Hvala za svu ljubav i podršku, nastavićemo da se borimo za Srbiju, jer Srbija je ispred, iznad i iza svakog od nas. I to je ono što mi je uvek davalo snagu, vaša podrška i to što sam znao da nema nazad, jer iza nas je uvek bila samo Srbija, gde god da sam se u svetu nalazio - poručio je predsednik.

Autor: D.B.

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