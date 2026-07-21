Miroslav Čučković: Predsednik nikada nije išao na funkciju bez mandata naroda, izbori i stabilna politika garant su daljeg razvoja (VIDEO)

Govoreći o aktuelnim političkim dešavanjima i najavi izbora za Tv Pink gradski menadžer Miroslav Čučković je ukazao da predsednik Aleksandar Vučić uvek traži direktnu podršku građana pre preuzimanja bilo koje funkcije

„On kao i do sad, u proteklih nekoliko decenija, koliko je na političkoj sceni, nikada nije išao na neku funkciju bez mandata naroda. Tako će biti i ovaj put“, konstatovao je Čučković.

Čučković je detaljnije predočio redosled političkih koraka koji slede, dodavši:

„Ono što jeste činjenica, vlada će dati ostavku pa raspisujem izbore, nakon toga ću i ja podneti ostavku“, objasnio je Miroslav Čučković.

Takođe je istakao da će sve aktivnosti biti sprovedene uz pun mandat građana Srbije, sa jasnim ciljem daljeg napretka.

Infrastruktura, pruge, metro i EXPO projekti

Tokom gostovanja, Čučković se osvrnuo na konkretne kapitalne projekte i modernizaciju saobraćajne mreže u Beogradu i širom zemlje, naglasivši:

„I evo ja ću vam dati jedan primer. Mi u ovoj nedelji u Beogradu imamo koloseci pruge su stigli do aerodroma... Most u Ošavi je dobio svoj puni profil i svi elementi su stigli i bit će završen do proleće naredne godine“, istakao je Miroslav Čučković.

Govoreći o daljim koracima i razvoju prestonice, preneo je podatke o tempu radova i velikim međunarodnim projektima:

„Krtice koje kopaju metro su prešle svoj put na kopnu od mesta gde su proizvedene u kontinentalnoj Kini do same Luke i kreću ove nedelje ka Beogradu. Za 55 dana su u Beogradu. I Šangaja kreću. I imamo na ekspu završen stambeni kompleks. Imamo pavilione koje se rade u punom kapacitetu. Imamo potpuno novu energanu i toplanu koje su završene. Imamo pristupne saobraćajnici i centralne bulevare koje se trenutno grade“, naglasio je Miroslav Čučković.

Zapošljavanje, privreda i povratak radnika iz inostranstva



Osvrćući se na ekonomske prilike, tržište rada i povratak dijaspore, Čučković je predočio promenu u odnosu na prethodni period:

„A danas, umesto tadašnjih 550.000 ljudi koji su bili na birou, mi smo zemlja koja je najatraktivnija za uvoz radne snage. Teško je naći radnu snagu u ovim vremenima. Mnogi se muče u raznim oblastima privrede, ali nekako još uspevamo“, primetio je Miroslav Čučković.

Govoreći o konkretnim primerima gradnje i stručnim ljudima koji se vraćaju iz inostranstva, zaključio je:

„A glavni most na pruzi, aerodrom centra grada koji prelazi preko autoputa beogradskog, su radili naši povratnici iz Beču. I oni su došli sa baustela tu, firma mala sa 20 ljudi. Ja sam tu non stop sniman na terenu... Naš cilj je da ljudi vrate u Srbiju sa baustela, po Mikijanu i po Stane. Najbolji veliki projekat je subverzija. Srbija vraća gastarbajtere. To su za nas divni ljudi koji su resurs ove zemlje, koji su mnogo toga naučili u inostranstvu i koje bismo voljeli da vidimo u našoj zemlji“, posvedočio je Miroslav Čučković.

Autor: D.S.